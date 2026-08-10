Ferran Torres postawił ultimatum ws. transferu do PSG

Ferran Torres chce poznać swoją przyszłość przed powrotem do treningów po mundialu. Według Matteo Moretto Hiszpan porozumiał się już z PSG, a Francuzi szykują oficjalną ofertę.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

PSG przyspiesza w sprawie Torresa

Ferran Torres może w najbliższych dniach definitywnie opuścić Barcelonę. Napastnik ma wrócić do zespołu Hansiego Flicka 12 sierpnia po przerwie związanej z mistrzostwami świata. Wolałby jednak, aby do tego czasu jego sytuacja została rozstrzygnięta.

Według Matteo Moretto zawodnik osiągnął już porozumienie z PSG. Francuski klub ma natomiast w najbliższych godzinach przesłać Barcelonie formalną ofertę. Jej wysokość nie jest jeszcze znana. Złożenie konkretnej propozycji może rozpocząć decydujący etap negocjacji między klubami.

Torres skłania się ku przeprowadzce do Paryża. Luis Enrique chce ponownie pracować z 26-latkiem, którego wcześniej prowadził w reprezentacji Hiszpanii. Do tej pory zainteresowanie PSG nie przełożyło się na pisemną propozycję. Moretto określa jednak możliwość sprzedaży piłkarza jako coraz bardziej realną.

Barcelona znalazłaby się po jego odejściu w trudnej sytuacji w ataku. Kontrakt Torresa obowiązuje jeszcze przez niespełna rok, a klub nadal próbuje pozyskać Juliana Alvareza. Atletico Madryt nie zgodziło się dotychczas na sprzedaż Argentyńczyka mimo starań ze strony Blaugrany.

Najbliższe dni mogą więc przynieść rozstrzygnięcie przyszłości Torresa. Hiszpan chce rozpocząć kolejny etap bez przedłużającej się niepewności. PSG jest gotowe wykonać następny ruch, a Barcelona będzie musiała zdecydować o odpowiedzi na nadchodzącą ofertę.