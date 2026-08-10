Manchester City zagiął parol na czołowego defensora Serie A

16:14, 10. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Manchester City szuka na rynku nowego środkowego obrońcy. Jak dowiedział się Ekrem Konur, na celownik angielskiego klubu trafił Honest Ahanor.

Honest Ahanor
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marco iacobucci / Alamy Na zdjęciu: Honest Ahanor

Honest Ahanor przykuł uwagę Manchesteru City

Manchester City w trakcie letniego okienka transferowego definitywnie rozstał się z Manuelem Akanjim, Johnem Stonesem oraz Nathanem Ake. Oznacza to, że angielski gigant musi poważnie wzmocnić swoją linię defensywną po zakończeniu współpracy z trzema doświadczonymi stoperami. Jednym z priorytetów może być więc sprowadzenie młodego, perspektywicznego obrońcy, który w przyszłości mógłby stać się filarem zespołu Obywateli.

Z najnowszych informacji podanych przez Ekrema Konura wynika, iż na celownik Manchesteru City trafił Honest Ahanor. 18-letni środkowy obrońca należy do czołowych zawodników na swojej pozycji w Serie A. Nic więc dziwnego, że młody Włoch jest rozchwytywany na rynku transferowym. Pozyskanie gwiazdora Atalanty Bergamo sondują również Bayern Monachium, Chelsea, Arsenal oraz Brighton & Hove Albion.

Ahanor występuje w barwach aktualnej drużyny od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się do Bergamo za 17 milionów euro z Genoi, której jest wychowankiem. Młody stoper szybko zaaklimatyzował się w nowym otoczeniu i stał się ważnym elementem zespołu Orobicich. W poprzednim sezonie rozegrał 35 spotkań, zdobywając jedną bramkę. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.

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