Man City poluje na pomocnika Barcelony. Gigant rozpoczął rozmowy

10:55, 10. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TEAMtalk

Manchester City zwrócił uwagę na utalentowanego pomocnika Barcelony. Z informacji "TEAMtalk" wynika, że Tommy Marques znalazł się na liście życzeń angielskiego giganta.

Enzo Maresca
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fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Tommy Marques na celowniku Manchesteru City

Manchester City rozpoczął działania mające na celu pozyskanie Tommy’ego Marquesa z Barcelony. 19-letni pomocnik znajduje się na radarze angielskiego klubu. Władze na Etihad poszukują zawodnika mogącego w przyszłości zabezpieczyć pozycję defensywnego pomocnika.

Według informacji „TEAMtalk” przedstawiciele The Citizens skontaktowali się już z otoczeniem Hiszpana, by przedstawić swoją wizję rozwoju. Na obecnym etapie preferowanym rozwiązaniem ma być wypożyczenie. Manchester City chce najpierw sprawdzić zawodnika w innym środowisku, zanim podejmie decyzję dotyczącą transferu definitywnego.

Kataloński klub poinformował Marquesa, że może tego lata zmienić otoczenie. 19-latek jest wychowankiem La Masii, jednej z najbardziej znanych akademii piłkarskich na świecie. Marques zadebiutował w seniorskim zespole Barcelony w lutym tego roku. Z kolei w rezerwach katalońskiego klubu rozegrał 22 spotkania i zanotował jedną asystę.

Marques jest przede wszystkim defensywnym pomocnikiem. Jego profil może być szczególnie interesujący dla Manchesteru City, który chce odmłodzić i wzmocnić środek pola. Brytyjskie media informują, że sytuację Marquesa monitorują również Borussia Dortmund oraz SC Braga. Konkurencja może zatem sprawić, że Barcelona będzie miała kilka możliwości rozwiązania sytuacji swojego wychowanka.

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