Napoli chce sprowadzić Gabriela Jesusa. Arsenal podał cenę

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Gabriel Jesus wyceniony na 20 milionów euro

Gabriel Jesus może odejść z Arsenalu podczas obecnego letniego okienka transferowego. Trener ekipy Kanonierów – Mikel Arteta – bardziej ceni bowiem innych napastników. Londyński klub jest więc otwarty na sprzedaż swojego zawodnika, a brazylijski snajper wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym.

Wśród gigantów mających chrapkę na pozyskanie Jesusa znajduje się między innymi SSC Napoli. Jak dowiedział się serwis „CaughtOffside.com”, Arsenal wycenił już doświadczonego napastnika, oczekując za niego minimum 20 milionów euro. Czas pokaże, czy włoski klub zdecyduje się spełnić oczekiwania angielskiego potentata.

Atakujący z Kraju Kawy trafił do Londynu latem 2022 roku z Manchesteru City i przez długi czas należał do najważniejszych zawodników zespołu The Gunners. Później doznał jednak poważnej kontuzji, która wpłynęła na jego pozycję w drużynie Kanonierów. 29-letni snajper do tej pory rozegrał 123 spotkania, zdobywając 32 bramki oraz notując 22 asysty. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość wynosi aktualnie 17 milionów euro.