Rafael Leao na wylocie z Milanu? Jeden szczegół może przesądzić o wszystkim

Rafael Leao wciąż jest głównym celem Galatasaray na letnie okno transferowe. Milan wyznaczył jednak jasne warunki: Portugalczyk może odejść za 50-60 milionów euro.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Galatasaray ruszyło po Rafael Leao. Milan nie zamierza się uginać

Rafael Leao nie znika z radarów Galatasaray. Turecki klub nadal widzi w Portugalczyku jeden z najważniejszych celów transferowych tego lata, ale rozmowy z Milanem nie należą do łatwych. Rossoneri nie zamierzają schodzić z jasno określonej ścieżki i oczekują za swoją gwiazdę konkretnej kwoty.

Jak przekazał Matteo Moretto na platformie X, Milan wycenia Rafaela Leao na 50-60 milionów euro i interesuje go wyłącznie definitywna sprzedaż zawodnika. Włoski klub nie chce słyszeć o wypożyczeniu, nawet jeśli zostałoby ono skonstruowane z obowiązkiem późniejszego wykupu.

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Stanowisko ekipy z Serie A może mocno utrudnić Galatasaray przeprowadzenie całej operacji. Turecki klub musi bowiem znaleźć środki na transfer, który już na starcie wymaga bardzo poważnego wydatku. Ewentualne rozłożenie płatności czy inna struktura transakcji również niekoniecznie przekona Milan do zmiany stanowiska.

Il Galatasaray continua ad avere come priorità Rafael Leão ma il Milan è inflessibile sulle condizioni di uscita del portoghese: solo titolo definitivo. Cifra: 50/60 milioni di euro.



Il club rossonero, ad oggi, non apre nemmeno ad un prestito con obbligo poiché cambierebbero le… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 10, 2026

Co ważne, Rossoneri są otwarci na sprzedaż Rafaela Leao. Nie oznacza to jednak, że zamierzają pozbyć się go za wszelką cenę. Ogólnie w Mediolanie doskonale zdają sobie sprawę z wartości Portugalczyka i chcą wykorzystać zainteresowanie Galatasaray do przeprowadzenia korzystnej finansowo operacji. Na razie rozmowy pozostają otwarte, a sytuacja może jeszcze nabrać tempa.