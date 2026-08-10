Man United obejdzie się smakiem. Nie pozyska gwiazdy Realu Madryt

Aurelien Tchouameni nie trafi do Manchesteru United
Manchester United podczas obecnego letniego okienka transferowego poważnie wzmocnił swój środek pola, sprowadzając Andreya Santosa oraz Youriego Tielemansa. Trener drużyny Czerwonych Diabłów – Michael Carrick – liczył również na pozyskanie Aureliena Tchouameniego, który miał jeszcze bardziej zwiększyć rywalizację w drugiej linii angielskiego zespołu.
W tym momencie wiemy już jednak, że taki transfer nie dojdzie do skutku. Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, 26-letni Francuz nie przeprowadzi się bowiem do Manchesteru United. Defensywny pomocnik pozostanie w Realu Madryt, z którym niedługo najprawdopodobniej podpisze nowy kontrakt.
50-krotny reprezentant Francji z powodzeniem występuje w barwach drużyny Królewskich od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na Santiago Bernabeu za 80 milionów euro z AS Monaco. Od tamtej pory rozegrał 195 spotkań, zdobywając siedem bramek i notując osiem asyst. Jego aktualna umowa obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.