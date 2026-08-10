Barcelona otworzyła drzwi. Ferran Torres może już szykować się do odejścia

Ferran Torres może tego lata zmienić klub. FC Barcelona jest bliska porozumienia z PSG w sprawie transferu Hiszpana, a paryżanie mają zapłacić około 50 milionów euro.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

To może być hit tego lata. Barcelona jest gotowa pożegnać Ferrana Torresa

Ferran Torres znalazł się o krok od transferu do Paris Saint-Germain. Jak przekazuje Santi Aouna z FootMercato na platformie X, FC Barcelona i mistrzowie Francji są blisko osiągnięcia porozumienia w sprawie przeprowadzki hiszpańskiego piłkarza. Kwota transakcji ma wynieść mniej więcej 50 milionów euro.

PSG miało już dojść do porozumienia z samym zawodnikiem w kwestii warunków indywidualnych. Ferran Torres jest zatem gotowy na rozpoczęcie nowego etapu kariery, a wszystko wskazuje na to, że jego przygoda z Blaugraną może zakończyć się znacznie wcześniej, niż początkowo zakładano.

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Dla klubu z Camp Nou sprzedaż Hiszpana ma również bardzo konkretne uzasadnienie finansowe. Umowa 26-latka wygasa bowiem w 2027 roku. Barca musi więc zdecydować, czy wykorzystać najbliższe okno transferowe i zarobić pokaźną kwotę, czy zaryzykować utratę zawodnika za darmo po zakończeniu kontraktu.

🚨🔴🔵🇪🇸 #Ligue1 |



🔐 Le PSG et le FC Barcelone se rapprochent d’un accord pour Ferran Torres.



💰 Montant final de l’opération : environ 50M€.https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/KcELSdwArq — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 10, 2026

Ferran Torres ma za sobą bardzo udany sezon. W rozgrywkach 2025/26 zdobył dla Barcelony 20 bramek, dokładając swoją cegiełkę do mistrzostwa Hiszpanii. Dobre występy sprawiły również, że jego nazwisko znalazło się w centrum uwagi podczas MŚ 2026, gdzie reprezentował Hiszpanię.

Teraz przed Barcą i PSG ostatnia prosta negocjacji. Jeśli doniesienia się potwierdzą, Paryżanie pozyskają wszechstronnego ofensywnego zawodnika, a Barcelona otrzyma potężny zastrzyk gotówki.