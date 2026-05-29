Perez przemówił ws. Mourinho. To on zostanie trenerem Realu Madryt?

Jose Mourinho ma zostać nowym trenerem Realu Madryt zdaniem wielu źródeł. Na temat Portugalczyka wypowiedział się Florentino Perez, dając do zrozumienia, że coś jest na rzeczy.

Perez dał do zrozumienia, że Mourinho może zostać trenerem Realu Madryt

Real Madryt ma przed sobą dwie bardzo ważne decyzje do podjęcia. W pierwszej kolejności socios zdecydują o tym, kto zostanie prezydentem klubu na lata 2026-2031. W gronie kandydatów jest dwóch działaczy: Florentino Perez i Enrique Riquelme. Decyzja o tym, kto stanie na czele Królewskich zapadnie w niedzielę (7 czerwca). Następnie poznamy nazwisko nowego trenera pierwszego zespołu.

Jeśli wybory wygra Florentino Perez, można się spodziewać, że do klubu wróci Jose Mourinho. Media są przekonane, że Portugalczyk jest już po słowie z obecnym prezydentem. 63-latek miał zgodzić się na trzyletni kontrakt do połowy 2029 roku.

Ostatnio głos ws. potencjalnego szkoleniowca Realu Madryt zabrał Florentino Perez. Zasugerował, że dobry trener sprawi, że drużyna w końcu zacznie działać. Następnie dodał, że Jose Mourinho to bardzo dobry trener.

– Dobry trener sprawi, że nasza drużyna będzie działać, ponieważ mamy najlepszych zawodników na świecie. Jose Mourinho? Tak, to bardzo dobry trener – mówił Florentino Perez, cytowany przez Fabrizio Romano.

Nie jest tajemnicą, że w Madrycie będzie intensywne lato pod kątem transferów. Do zespołu mają przyjść topowi piłkarze. Perez nie ukrywał, że zawsze sprowadza głośne nazwiska i nadal będzie to robić. „Ludzie wiedzą, że sprowadzę do Realu Madryt najlepszych na świecie. Zawsze” – przekonywał kandydat na prezydenta.