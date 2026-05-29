FC Barcelona złożyła wielką ofertę. Szykuje się hitowy transfer

FC Barcelona rusza po Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Fabrizio Romano donosi, że gigantyczna oferta trafiła już do klubu ze stolicy Hiszpanii.

FC Barcelona planuje wielką ofensywę na rynku transferowym. Blisko Camp Nou jest Anthony Gordon z Newcastle United. Angielski skrzydłowy przechodzi już testy medyczne, które mają zostać zakończone w ciągu kilku godzin. Mistrzowie Hiszpanii zapłacą za skrzydłowego 70 milinów euro plus 10 mln euro w formie bonusów.

W katalońskim klubie ma również pojawić się Bernardo Silva, który odchodzi z Manchesteru City. Portugalczyk od dłuższego czasu znajduje się na liście życzeń Blaugrany, a jego doświadczenie i wszechstronność mają być kluczowe w przebudowie środka pola.

Jak informuje Fabrizio Romano, Barcelona wykonała pierwszy konkretny krok w sprawie jednego z największych transferów lata. Kataloński klub złożył pierwszą ofertę za Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Mowa o 100 milionów euro, lecz bez żadnych bonusów ani dodatkowych warunków.

Władze Atletico są niezadowolone z tempa i przebiegu negocjacji w ostatnich godzinach. Klub nie planował sprzedaży swojej gwiazdy, jednak sytuację komplikuje fakt, że zawodnik miał już poprosić o zgodę na transfer. W stolicy Hiszpanii wyceniają swojego napastnika na około 150 milionów euro. To oznacza, że pierwsza oferta ostanie odrzucona.

🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona send first official proposal to Atlético Madrid for Julián Álvarez worth €100m.



No add-ons, no players involved.



Atlético, not happy about the situation over last 24h — but Julián has already asked to leave. pic.twitter.com/FpLq1dde3C — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2026

Jak podkreślają media, Barcelona osiągnęła już pełne porozumienie z samym Alvarezem w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. 26-letni napastnik jest związany z Rojiblancos od sierpnia 2024 roku. Od tego czasu w drużynie Diego Simeone rozegrał 106 meczów, w których zdobył 49 bramek.