FC Barcelona złożyła wielką ofertę. Szykuje się hitowy transfer

Julian Alvarez na celowniku Barcelony. Gigantyczna oferta za Argentyńczyka
FC Barcelona planuje wielką ofensywę na rynku transferowym. Blisko Camp Nou jest Anthony Gordon z Newcastle United. Angielski skrzydłowy przechodzi już testy medyczne, które mają zostać zakończone w ciągu kilku godzin. Mistrzowie Hiszpanii zapłacą za skrzydłowego 70 milinów euro plus 10 mln euro w formie bonusów.
W katalońskim klubie ma również pojawić się Bernardo Silva, który odchodzi z Manchesteru City. Portugalczyk od dłuższego czasu znajduje się na liście życzeń Blaugrany, a jego doświadczenie i wszechstronność mają być kluczowe w przebudowie środka pola.
Jak informuje Fabrizio Romano, Barcelona wykonała pierwszy konkretny krok w sprawie jednego z największych transferów lata. Kataloński klub złożył pierwszą ofertę za Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Mowa o 100 milionów euro, lecz bez żadnych bonusów ani dodatkowych warunków.
Władze Atletico są niezadowolone z tempa i przebiegu negocjacji w ostatnich godzinach. Klub nie planował sprzedaży swojej gwiazdy, jednak sytuację komplikuje fakt, że zawodnik miał już poprosić o zgodę na transfer. W stolicy Hiszpanii wyceniają swojego napastnika na około 150 milionów euro. To oznacza, że pierwsza oferta ostanie odrzucona.
Jak podkreślają media, Barcelona osiągnęła już pełne porozumienie z samym Alvarezem w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. 26-letni napastnik jest związany z Rojiblancos od sierpnia 2024 roku. Od tego czasu w drużynie Diego Simeone rozegrał 106 meczów, w których zdobył 49 bramek.