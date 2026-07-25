Barcelona może spać spokojnie. Gigant sprowadził go w miejsce Raphinhi

09:19, 25. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Mundo Deportivo

Raphinha był tego lata ponownie przymierzany do Al-Hilal. Barcelona publicznie ucięła spekulacje transferowe, a saudyjski gigant sprowadził w jego miejsce Crysencio Summerville'a.

Raphinha
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PressFocus Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha nie trafi do Al-Hilal. Saudyjczycy sprowadzili kogoś innego

Raphinha w zeszłym roku był intensywnie łączony z przenosinami do Arabii Saudyjskiej. Al-Hilal kusiło go wizją galaktycznych zarobków, lecz ten nie dał się przekonać. Na sprzedaż nie była nastawiona również Barcelona, uważając Brazylijczyka za lidera na boisku oraz w szatni. W ostatnich tygodniach temat wrócił – Al-Hilal miało go wręcz określić jako wymarzony nabytek i zawodnika, który znacząco wpłynie na poprawę poziomu sportowego i medialności tamtejszej ligi.

Duma Katalonii postanowiła uciąć spekulacje dotyczące jego transferu publicznie. Joan Laporta przyznał, że nie ma tematu odejścia reprezentanta Brazylii, który jest kluczową postacią w drużynie. Al-Hilal zrozumiało ten przekaz i ruszyło po kogoś innego – w piątek sfinalizowany został transfer Crysencio Summerville’a, który opuścił tym samym West Ham. Saudyjczycy zapłacili za niego 64,5 mln euro – ta kwota może jeszcze wzrosnąć o 11 mln euro w przypadku spełnienia bonusów.

„Mundo Deportivo” przedstawia sprawę bardzo klarownie. Ten transfer definitywnie przekreśla temat pozyskania Raphinhi przez Al-Hilal. Barcelona może spać spokojnie, gdyż na pewno nie straci tego lata swojej czołowej gwiazdy.

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