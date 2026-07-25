Vinicius może opuścić Real Madryt. Gigant pracuje nad transferem

Vinicius Junior wciąż nie przedłużył kontraktu z Realem Madryt, a hiszpański klub nie chce stracić go za darmo. Jak podaje David Ornstein z portalu The Athletic, zainteresowanie brazylijskim gwiazdorem wykazuje Arsenal.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Arsenal poważnie zainteresowany Viniciusem Juniorem

Vinicius Junior wciąż nie przedłużył kontraktu z Realem Madryt, mimo że rozmowy w tej sprawie trwają od wielu miesięcy. Obecna umowa brazylijskiego skrzydłowego obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, co oznacza, iż po zakończeniu przyszłego sezonu 26-latek mógłby być dostępny na zasadzie wolnego transferu.

Hiszpański gigant nie zamierza jednak dopuścić do takiego scenariusza i stawia sprawę jasno – albo Vinicius podpisze nowy kontrakt, albo odejdzie jeszcze tego lata. Jak poinformował David Ornstein z portalu „The Athletic”, sytuację chce wykorzystać Arsenal, który wewnętrznie zaakceptował możliwość przeprowadzenia tego transferu.

Na razie nie doszło do oficjalnych rozmów, lecz mogą one wkrótce się rozpocząć, zwłaszcza że Real Madryt finalizuje pozyskanie Yana Diomande, mogącego występować na obu skrzydłach.

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Vinicius reprezentuje barwy ekipy Królewskich od lipca 2018 roku, gdy przeniósł się na Santiago Bernabeu z Flamengo za 45 milionów euro. W poprzedniej kampanii rozegrał 53 mecze, zdobył 22 bramki i zanotował 14 asyst. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa brazylijskiego gwiazdora wynosi około 140 milionów euro, dlatego Arsenal musiałby przygotować się na bardzo duży wydatek pomimo stosunkowo krótkiej umowy piłkarza.