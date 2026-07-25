Real Madryt dostał sygnał od Rodriego. Teraz wszystko zależy od jednego

Real Madryt wykonał kolejny krok w kierunku sprowadzenia Rodriego z Manchesteru City. Hiszpański pomocnik miał już uzgodnić warunki kontraktu z Królewskimi, podał Matteo Moretto.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Manchester City może stracić lidera. Real Madryt czeka na odpowiedź

Real Madryt nie ukrywa zainteresowania Rodrim i według najnowszych informacji może dojść do jednego z najgłośniejszych ruchów najbliższego okna transferowego. Jak przekazał Matteo Moretto na X, 30-letni pomocnik osiągnął porozumienie z ekipą z Estadio Santiago Bernabeu w sprawie warunków indywidualnej umowy.

To oznacza, że teraz kluczowy etap negocjacji znajduje się po stronie obu klubów. Manchester City musi zdecydować, czy będzie próbował zatrzymać jedną ze swoich największych gwiazd, czy otworzy drzwi do transferu. Kontrakt Rodriego obowiązuje do 2027 roku, ale sytuacja Hiszpana może skłonić Anglików do rozmów.

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Zawodnik jasno stawia sprawę

Według medialnych informacji pomocnik od dawna marzy o grze w barwach Realu. Królewscy z kolei widzą w nim zawodnika, który może stać się liderem środka pola na kolejne lata.

Rodri está a la espera de que el Real Madrid y el Manchester City lleguen a un acuerdo sobre el coste del traspaso.



El centrocampista español ya ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid sobre las condiciones del contrato. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 25, 2026

Rodri od kilku sezonów jest jednym z najważniejszych piłkarzy Man City. To właśnie on odpowiada za kontrolowanie tempa gry i zabezpieczenie zespołu w najważniejszych spotkaniach. Jego jakość została również potwierdzona podczas MŚ 2026, gdzie poprowadził reprezentację Hiszpanii do triumfu i został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju.

Real po odejściu kilku legend środka pola szuka zawodnika o podobnej klasie i charakterystyce. Transfer Rodriego byłby jasnym sygnałem, że klub chce nadal budować drużynę opartą na światowych gwiazdach.