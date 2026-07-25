Bayern Monachium nie zgadza się na sprzedaż Michaela Olise, ale jednocześnie szykuje plan na wypadek, gdyby ostatecznie doszło do tego rozstania. Na celowniku znajduje się gwiazdor PSG - twierdzi "Bild".

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Reprezentant Francji zastąpi Olise w Bayernie?

Bayern Monachium od kilku tygodni musi odpierać medialne ataki i gasić pożary. Mowa tu o przyszłości Michaela Olise, intensywnie łączonego z transferem do Realu Madryt. Podczas mistrzostw świata Kylian Mbappe miał go przekonać do przeprowadzki na Santiago Bernabeu, natomiast hiszpański gigant utrzymuje, że nie prowadzi w tej sprawie jakichkolwiek działań. Mało tego, nie wierzy, aby Francuz był dostępny podczas tegorocznego okienka. To zbieżne stanowisko z tym, co uważa Bayern, który za wszelką cenę chce zatrzymać swoją wielką gwiazdę.

Na dzisiaj trudno sobie wyobrazić taki ruch, bowiem Real musiałby wydać na Olise rekordową kwotę. Nie można jednak wykluczyć, że ten transfer faktycznie się wydarzy. Choć w Monachium nikt nie myśli o sprzedaży, te plany może pokrzyżować sam zawodnik, jeśli jasno się określi i będzie dążył do przeprowadzki.

Bayern przygotował więc kandydaturę piłkarza, który mógłby zastąpić Olise. Numerem jeden na liście życzeń jest Bradley Barcola, który nie ma pewnej przyszłości w Paris Saint-Germain. Skrzydłowy chce być pewniakiem do pierwszego składu, a Luis Enrique traktuje go bardziej jako gracza do rotacji.

Bawarczycy ruszą po niego jedynie w sytuacji, gdy odejście Olise będzie realne. Barcola cieszy się wielkim zainteresowaniem – między innymi ze strony Liverpoolu, Manchesteru United czy Manchesteru City – a PSG wycenia go nawet na 150 milionów euro.