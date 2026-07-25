Gwiazdor był dogadany z PSG. Real Madryt ma go podebrać!

Real Madryt włączył się do walki o Yana Diomande. Skrzydłowy był do tej pory nastawiony na transfer do PSG, ale teraz marzy o wylądowaniu na Santiago Bernabeu.

Maciej Rogowski / ALamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Diomande zmienił zdanie. Wybierze Real zamiast PSG?

Yan Diomande podczas mistrzostw świata miał dogadać się z Paris Saint-Germain na temat transferu. Francuski gigant pracował nad tym ruchem i porozumieniem z Lipskiem, co wydawało się już praktycznie przesądzone. Na dzisiaj jego przeprowadzka do Paryża jest poważnie zagrożona, bowiem do gry wszedł Real Madryt. Działacze hiszpańskiego klubu nawiązali już kontakt z otoczeniem zawodnika oraz Lipskiem.

Z informacji kilku źródeł wynika, że Diomande miał całkowicie zmienić swoje nastawienie. Na dzisiaj znacznie bliżej mu do Realu Madryt, o którym marzył od dzieciństwa. Królewscy są zdeterminowani, by dopiąć tę operację jak najszybciej. Do Lipska miała już trafić oferta o łącznej wartości 100 milionów euro, ale nie jest to kwota wystarczająca.

Dla PSG to oznacza, że najprawdopodobniej będzie musiało zgłosić się po innego skrzydłowego. Jeszcze do niedawna Diomande był nastawiony na grę nad Parc des Princes, ale zainteresowanie ze strony Realu Madryt odwróciło wszystko o 180 stopni.

🚨 BREAKING: Yan Diomande had decided to join PSG… until Real Madrid appeared.



There have been CONTACT with BOTH LEIPZIG & DIOMANDE'S AGENTS. @JorgeCPicon pic.twitter.com/cVDgXxtUyB — Madrid Zone (@theMadridZone) July 24, 2026

Real w najbliższych tygodniach zamierza sfinalizować dwa hitowe transfery – te z udziałem Diomande oraz Rodriego. Z otoczenia klubu dochodzą sygnały, że obaj zawodnicy marzą o dołączeniu do nowej drużyny, więc to kwestia porozumienia z ich klubami.