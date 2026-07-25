Arsenal szykuje szokującą ofertę za Alvareza! Gwiazda i wielka kasa

Julian Alvarez to wymarzony transfer nie tylko Barcelony, ale również Arsenalu. Mistrzowie Anglii szykują za niego szokującą ofertę. "Marca" ujawnia szczegóły nadchodzącej propozycji.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Arsenal gotowy poświęcić Gyokeresa dla Alvareza

Julian Alvarez nie chce dłużej grać dla Atletico Madryt. Podczas mistrzostw świata publicznie poinformował o swoich zamiarach, zaskakując kibiców w całej Europie. Zainteresowanie Argentyńczykiem jest ogromne, natomiast jego priorytet to przeprowadzka do Barcelony. Na dzisiaj szanse są niewielkie, bowiem Atletico woli sprzedać go do zagranicznej drużyny, zamiast wzmacniać ligowego rywala.

Blaugrana wciąż wierzy, że Alvarez przeniesie się na Camp Nou. Nie ma jednak zbyt wielu argumentów, a przede wszystkim tych finansowych. Do walki o podpis snajpera jakiś czas temu włączyły się inne znane marki – Arsenal oraz Paris Saint-Germain.

Mistrzowie Anglii są zdeterminowani, by wzmocnić ofensywę właśnie reprezentantem Argentyny. „Marca” ujawnia szczegóły propozycji, która trafi do Atletico. Arsenal jest gotowy poświęcić Viktora Gyokeresa, byle tylko zakontraktować Alvareza.

Mowa bowiem o szokującej propozycji, w ramach której Szwed przeniósłby się do stolicy Hiszpanii. Oprócz tego, Arsenal zapłaciłby dodatkowe 100 milionów euro. To olbrzymie zaskoczenie, bowiem Gyokeres ma za sobą niezły sezon i mało kto przewidywał, że londyńczycy go skreślą.

Nie ulega wątpliwościom, że to dla Atletico bardzo kusząca oferta. Barcelona zaproponowała do tej pory jedynie opłatę za transfer w wysokości właśnie 100 milionów euro.