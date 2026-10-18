Lech nie miał litości! Korona rozbita, kibice zobaczyli grad goli

Lech Poznań rozbił Koronę Kielce (6:1) w meczu 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze szybko przejęli kontrolę nad spotkaniem i już do przerwy prowadzili czterema golami.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech urządził sobie strzelecki festiwal!

Lech Poznań nie pozostawił Koronie Kielce złudzeń, urządzając sobie prawdziwy festiwal strzelecki przed własną publicznością. Kolejorz rozpoczął spotkanie z ogromnym impetem, a rywale nie potrafili znaleźć sposobu na zatrzymanie rozpędzonych gospodarzy. Do przerwy było już 4:0, a po wznowieniu gry przewaga miejscowych jeszcze wzrosła.

Gospodarze potrzebowali zaledwie czterech minut, aby otworzyć wynik. Pablo Rodríguez precyzyjnie dośrodkował w pole karne, a Pattrik Walemark uderzeniem pod poprzeczkę pokonał Xaviera Dziekońskiego. Chwilę później sam Pablo Rodríguez wykorzystał dogranie Luisa Palmy i płaskim strzałem podwyższył prowadzenie. Korona próbowała odpowiedzieć, jednak brakowało jej dokładności. Najlepszą okazję miał Mariusz Stępiński, ale Mateusz Lis poradził sobie z zagrożeniem.

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Tymczasem w 22. minucie Patrik Walemark popisał się efektownym dryblingiem i wyłożył piłkę Mikaelowi Ishakowi, który nie dał szans bramkarzowi. Lech kontrolował wydarzenia na murawie, a tuż przed przerwą ponownie dał o sobie znać duet Ishak-Rodríguez. Szwed świetnie obsłużył Hiszpana, a ten spokojnie wykończył akcję i ustalił wynik pierwszej połowy na 4:0.

Po zmianie stron Poznaniacy nie zamierzali zwalniać. Już w 54. minucie Ishak skompletował dublet po kolejnym znakomitym podaniu Rodrigueza. Dwie minuty później Camilo Mena odpowiedział kapitalnym uderzeniem z dystansu w samo okienko, zdobywając honorową bramkę dla gości. Kielczanie próbowali jeszcze zmniejszyć straty, ale Lis zachował czujność. Z kolei w 90. minucie wynik ustalił Yannick Agnero, który wykorzystał podanie Michała Gurgula i z bliska dopełnił dzieła zniszczenia.

Nie zwalniamy w Poznaniu! Ishak po przerwie podwyższył na 5:0, ale Mena odpowiedział przepięknym trafieniem 😍



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/ggj8f4SfRP pic.twitter.com/jHct4RlkXv — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 18, 2026 Korona nie miała żadnych szans… Tak Agnero ustalił wynik meczu na 6:1 👇⚽



📺 Liga+ EXTRA już za chwilę w CANAL+: https://t.co/Khg2yEWhJW pic.twitter.com/KkGISjwRXq — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 18, 2026

Przed Kolejorzem kolejne wymagające dni. W czwartek drużyna Nielsa Frederiksena zmierzy się u siebie z Sunderlandem w Lidze Europy, a w niedzielę czeka w lidze z Legią Warszawa. Korona wróci do rywalizacji w sobotę, gdy podejmie GKS Katowice. Zespół z Kielc będzie chciał szybko zareagować na bolesną porażkę w Poznaniu.

Lech Poznań – Korona Kielce 6:1 (4:0)

1:0 Pattrik Walemark 4′

2:0 Pablo Rodríguez 6′

3:0 Mikael Ishak 22′

4:0 Pablo Rodríguez 45+3′

5:0 Mikael Ishak 54′

5:1 Camilo Mena 56′

6:1 Yannick Agnero 90′