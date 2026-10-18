Lech nie miał litości! Korona rozbita, kibice zobaczyli grad goli

Lech urządził sobie strzelecki festiwal!
Lech Poznań nie pozostawił Koronie Kielce złudzeń, urządzając sobie prawdziwy festiwal strzelecki przed własną publicznością. Kolejorz rozpoczął spotkanie z ogromnym impetem, a rywale nie potrafili znaleźć sposobu na zatrzymanie rozpędzonych gospodarzy. Do przerwy było już 4:0, a po wznowieniu gry przewaga miejscowych jeszcze wzrosła.
Gospodarze potrzebowali zaledwie czterech minut, aby otworzyć wynik. Pablo Rodríguez precyzyjnie dośrodkował w pole karne, a Pattrik Walemark uderzeniem pod poprzeczkę pokonał Xaviera Dziekońskiego. Chwilę później sam Pablo Rodríguez wykorzystał dogranie Luisa Palmy i płaskim strzałem podwyższył prowadzenie. Korona próbowała odpowiedzieć, jednak brakowało jej dokładności. Najlepszą okazję miał Mariusz Stępiński, ale Mateusz Lis poradził sobie z zagrożeniem.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Tymczasem w 22. minucie Patrik Walemark popisał się efektownym dryblingiem i wyłożył piłkę Mikaelowi Ishakowi, który nie dał szans bramkarzowi. Lech kontrolował wydarzenia na murawie, a tuż przed przerwą ponownie dał o sobie znać duet Ishak-Rodríguez. Szwed świetnie obsłużył Hiszpana, a ten spokojnie wykończył akcję i ustalił wynik pierwszej połowy na 4:0.
Po zmianie stron Poznaniacy nie zamierzali zwalniać. Już w 54. minucie Ishak skompletował dublet po kolejnym znakomitym podaniu Rodrigueza. Dwie minuty później Camilo Mena odpowiedział kapitalnym uderzeniem z dystansu w samo okienko, zdobywając honorową bramkę dla gości. Kielczanie próbowali jeszcze zmniejszyć straty, ale Lis zachował czujność. Z kolei w 90. minucie wynik ustalił Yannick Agnero, który wykorzystał podanie Michała Gurgula i z bliska dopełnił dzieła zniszczenia.
Przed Kolejorzem kolejne wymagające dni. W czwartek drużyna Nielsa Frederiksena zmierzy się u siebie z Sunderlandem w Lidze Europy, a w niedzielę czeka w lidze z Legią Warszawa. Korona wróci do rywalizacji w sobotę, gdy podejmie GKS Katowice. Zespół z Kielc będzie chciał szybko zareagować na bolesną porażkę w Poznaniu.
Lech Poznań – Korona Kielce 6:1 (4:0)
1:0 Pattrik Walemark 4′
2:0 Pablo Rodríguez 6′
3:0 Mikael Ishak 22′
4:0 Pablo Rodríguez 45+3′
5:0 Mikael Ishak 54′
5:1 Camilo Mena 56′
6:1 Yannick Agnero 90′