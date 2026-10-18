Maresca uderzył w PSG. Luis Enrique nie zostawił tego bez odpowiedzi

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique odpowiedział krytykom

Luis Enrique uważa, że oceny krajowych rozgrywek Paris Saint-Germain zmieniają się w zależności od ich wyników w Europie. Przed triumfem w Lidze Mistrzów krytycy wskazywali Ligue 1 jako przeszkodę w walce o najważniejsze trofeum. Teraz ten sam argument ma tłumaczyć sukcesy zespołu ze stolicy Francji.

– To typowy szum wokół PSG. Zanim tu przyjechałem, słyszałem, że PSG nie wygra Ligi Mistrzów z powodu poziomu Ligue 1, a teraz, kiedy klub wygrał, to jest powód. Ludzie zawsze będą narzekać – stwierdził Luis Enrique cytowany przez Get French Football News.

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Dyskusję wywołały słowa Enzo Mareski, który zwrócił uwagę na możliwości oszczędzania zawodników przez ekipę z Paryża przed spotkaniami w europejskich pucharach. Menedżer Man City zasugerował, że rywalizacja w mniej wymagającej lidze krajowej ułatwia przygotowania do najważniejszych meczów sezonu.

– PSG może zarządzać swoimi zawodnikami przed Ligą Mistrzów. Dla nas to trochę inna sprawa, zwłaszcza gdy trzeba jechać na Anfield – argumentował Maresca. Jego uwagi padły po porażce Manchesteru City z PSG 2:4, chociaż angielski zespół wcześniej pokonał Liverpool 3:0 na wyjeździe.

Szkoleniowiec mistrzów Francji nie zamierza jednak uznawać krajowych rozgrywek za wyjaśnienie sukcesów swojego zespołu. Z jego perspektywy krytyka nie zniknęła nawet po zdobyciu najważniejszego europejskiego trofeum. Zmienił się jedynie sposób argumentowania przeciwników PSG.