Real Madryt – Sevilla: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (18.10.2026)

Real Madryt zagra z Sevillą w meczu dziewiątej kolejki La Liga. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 18 października 2026 roku o godzinie 21:00. Sprawdź, gdzie oglądać.

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt – Sevilla: gdzie oglądać?

Real Madryt przystąpi do spotkania z zamiarem zdobycia kolejnych punktów przed własną publicznością. Sevilla nie przyjeżdża jednak do stolicy Hiszpanii wyłącznie po to, aby bronić się przed faworytem. Różnica między zespołami w tabeli La Liga wynosi zaledwie cztery punkty, więc zwycięstwo gości pozwoliłoby im zbliżyć się do Królewskich. Gospodarze będą natomiast chcieli utrzymać kontakt z ligową czołówką.

Obie drużyny mają argumenty, aby myśleć o dobrym wyniku. Real pokonał ostatnio Villarreal (1:0) i będzie chciał wykorzystać atut własnego boiska. Sevilla może z kolei pochwalić się solidnym bilansem na wyjazdach. Przed niedzielnym meczem nie przegrała żadnego z czterech ligowych spotkań poza domem, notując dwa zwycięstwa i dwa remisy.

Real Madryt – Sevilla: transmisja TV

Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 6. Komentarz zapewnią Piotr Laboga i Leszek Orłowski.

Real Madryt – Sevilla: transmisja online

Mecz będzie dostępny również w internecie. Transmisję online zapewnią serwis CANAL+ oraz Superbet TV. Aby oglądać mecz na stronie lub w aplikacji bukmachera wystarczy zarejestrować konto. Dodatkowo rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL można uzyskać m.in. darmowy zakład 20 zł w aplikacji.

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Real Madryt – Sevilla: sonda

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Realu

wygraną Sevilli

remisem wygraną Realu

wygraną Sevilli

remisem 0 Votes

Gdzie oglądać mecz Real Madryt – Sevilla? Transmisja ze spotkania Real Madryt – Sevilla zostanie przeprowadzona w telewizji na antenie CANAL+ Sport oraz w internecie w usłudze streamingowej CANAL+ i Superbet TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Real Madryt – Sevilla? Mecz Real Madryt – Sevilla odbędzie się w niedzielę, 18 października 2026 roku o godzinie 21:00.

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