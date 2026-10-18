Real Madryt – Sevilla: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (18.10.2026)

Real Madryt – Sevilla: gdzie oglądać?
Real Madryt przystąpi do spotkania z zamiarem zdobycia kolejnych punktów przed własną publicznością. Sevilla nie przyjeżdża jednak do stolicy Hiszpanii wyłącznie po to, aby bronić się przed faworytem. Różnica między zespołami w tabeli La Liga wynosi zaledwie cztery punkty, więc zwycięstwo gości pozwoliłoby im zbliżyć się do Królewskich. Gospodarze będą natomiast chcieli utrzymać kontakt z ligową czołówką.
Obie drużyny mają argumenty, aby myśleć o dobrym wyniku. Real pokonał ostatnio Villarreal (1:0) i będzie chciał wykorzystać atut własnego boiska. Sevilla może z kolei pochwalić się solidnym bilansem na wyjazdach. Przed niedzielnym meczem nie przegrała żadnego z czterech ligowych spotkań poza domem, notując dwa zwycięstwa i dwa remisy.
Real Madryt – Sevilla: transmisja TV
Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 6. Komentarz zapewnią Piotr Laboga i Leszek Orłowski.
Real Madryt – Sevilla: transmisja online
Mecz będzie dostępny również w internecie. Transmisję online zapewnią serwis CANAL+ oraz Superbet TV. Aby oglądać mecz na stronie lub w aplikacji bukmachera wystarczy zarejestrować konto. Dodatkowo rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL można uzyskać m.in. darmowy zakład 20 zł w aplikacji.
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Real Madryt – Sevilla: sonda
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Realu
- wygraną Sevilli
- remisem
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Transmisja ze spotkania Real Madryt – Sevilla zostanie przeprowadzona w telewizji na antenie CANAL+ Sport oraz w internecie w usłudze streamingowej CANAL+ i Superbet TV.
Mecz Real Madryt – Sevilla odbędzie się w niedzielę, 18 października 2026 roku o godzinie 21:00.
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