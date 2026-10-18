Juventus – Lazio: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream (18.10.2026)

Juventus zagra z Lazio w meczu siódmej kolejki Serie A. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 18 października 2026 roku o godzinie 20:45. Sprawdź, gdzie oglądać.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Juventus – Lazio: gdzie oglądać?

Juventus i Lazio mają ambicje związane z walką o czołowe lokaty. W związku z tym bezpośrednie starcie może mieć znaczenie dla układu tabeli. Przed siódmą kolejką Rzymianie zgromadzili 16 punktów, a zespół z Turynu miał na koncie 11 oczek. Gospodarze będą chcieli zmniejszyć dystans do rywala, natomiast Lazio stanie przed szansą na umocnienie swojej pozycji w ligowej czołówce.

Juventus nie może jednak pozwolić sobie na kolejne potknięcie. W ostatnim meczu ligowym zremisował na wyjeździe z Cagliari (1:1). Za to w środku tygodnia pokonał Celtę Vigę (2:1) w Lidze Mistrzów. Lazio ma za sobą znacznie lepszy występ, bo pokonało Monzę (3:1), a wcześniej wygrało również z Venezią (2:0). Zespół z Rzymu będzie chciał zatem utrzymać skuteczną dyspozycję.

Juventus – Lazio: transmisja TV

Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje Eleven Sports 1 oraz Polsat Sport 2. U pierwszego z nadawców spotkanie skomentują Mateusz Święcicki i Filip Kapica.

Juventus – Lazio: transmisja online

Mecz będzie można śledzić także w internecie. Transmisję online udostępnią platforma Polsat Box Go oraz serwis Superbet TV. Aby oglądać mecz na stronie lub w aplikacji bukmachera wystarczy zarejestrować konto. Dodatkowo rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL można uzyskać m.in. darmowy zakład 20 zł w aplikacji.

Juventus – Lazio: sonda

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Juventusu

wygraną Lazio

remisem wygraną Juventusu

wygraną Lazio

remisem 0 Votes

Gdzie oglądać mecz Juventus – Lazio? Transmisja ze spotkania Real Madryt – Sevilla zostanie przeprowadzona w telewizji na antenie CANAL+ Sport oraz w internecie w usłudze streamingowej CANAL+ i Superbet TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Juventus – Lazio? Mecz Real Madryt – Sevilla odbędzie się w niedzielę, 18 października 2026 roku o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.