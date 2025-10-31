Messi chce usunąć Laportę! Dymy przed wyborami w Barcelonie

Leo Messi postanowił zaangażować się w nadchodzące wybory prezydenta w FC Barcelonie. Jak informuje serwis ABC.es Argentyńczyk chce usunąć ze stanowiska Joana Laportę. Poprze kandydata, którego projekt będzie miał realną szansę na zwycięstwo.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Leo Messi nie poprze Laporty! Chce zmiany prezydenta w FC Barcelonie

FC Barcelona po raz drugi w historii jest zarządzana przez Joana Laportę. Hiszpański działacz dwukrotnie pełnił rolę prezydenta. Najpierw odpowiadał za klub w latach 2003-2010, a obecna kadencja trwa od 2021 roku. Wielkimi krokami zbliża się jednak moment kolejnych wyborów. Obecny prezydent zapowiedział już, że będzie ubiegał się o reelekcję, ale trafił na dużą przeszkodę.

Jeszcze nieco ponad miesiąc temu w Hiszpanii pojawiały się informacje, że kandydaturę Joana Laporty poprze Leo Messi. Okazuje się jednak, że tak się nie stanie. Według najnowszych informacji Argentyńczyk zaangażuje się w wybory, ale przeciwko 63-latkowi.

Według serwisu abc.es Messi postanowił zaangażować się w przyszłoroczne wybory. Natomiast nie poprze pierwszego lepszego kandydata. Swoje poparcie udzieli tylko wtedy, gdy zauważy, że ktoś ma realną szansę na zwycięstwo. Na ten moment nie ma oficjalnego kontrkandydata dla Laporty. Natomiast istnieją grupy pracujące nad stworzeniem alternatywy i starają się zwerbować Leo Messiego, aby zyskać wsparcie m.in. od kibiców. Legendarny piłkarz nie chce utrzymywać żadnych relacji z klubem, dopóki u steru jest Laporta.

Wybory prezydenta FC Barcelony odbędą się prawdopodobnie pomiędzy 15 marca a 15 czerwca 2026 roku.