Barcelona czeka na wybory. Messi tajną bronią Laporty

FC Barcelona w przyszłym roku stanie przed ważnym wyborem ws. przyszłości. Joan Laporta będzie ubiegał się o reelekcję funkcji prezydenta klubu. Według portalu Cadena SER kluczową rolę w wyborach może odegrać Leo Messi.

Messi może poprzeć Joana Laporte w wyborach na prezydenta Barcelony

FC Barcelona w przyszłym roku będzie musiała podjąć decyzję, czy kierunek, w jakim zmierza klub to odpowiednia droga. W 2026 roku odbędą się wybory, w których o reelekcję ubiegać się będzie obecny prezydent Joan Laporta. Kilka miesięcy temu hiszpański działacz potwierdził chęć startu w wyborach na antenie katalońskiego radia RAC1. „Ten projekt zasługuje na kontynuację” – podkreślał.

Jeśli wierzyć doniesieniom z Hiszpanii możliwe, że w zbliżające się wybory zaangażuje się także Leo Messi. Argentyńczyk co prawda nie będzie ubiegał się o fotel prezydenta, ale może odegrać kluczową rolę. Legenda Blaugrany ma poprzeć Laporte w wyborach.

– W Barcelonie zbliżają się wybory, a zawodnik nie wyklucza, że w jakiś sposób weźmie w nich udział. Nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, ale rozważa wykonanie symbolicznego gestu w związku z głosowaniem. Kontaktowali się z nim ludzie związani z klubem, choć nie sam Joan Laporta – czytamy na łamach portalu Cadena SER.

Niepewność mogą wywoływać napięte relacje na linii Barcelona – Messi. Argentyńczyk został niemal zmuszony do odejścia, choć jego zamiarem była gra w klubie aż do końca kariery. Pojawiła się jednak szansa, aby stosunki między stronami zostały naprawione.

– Niezależnie od tego, ile czasu minie, relacje między Messim a Barceloną muszą zostać naprawione. Jego wizerunek symbolizuje Barce na całym świecie – podkreślił dziennikarz Sique Rodriquez.

Laporta jest prezydentem Barcelony od marca 2021 roku. Warto dodać, że jest to druga kadencja w roli sternika Dumy Katalonii. Wcześniej sprawował tę funkcję w latach 2003-2008.