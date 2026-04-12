Mbappe nie trenował przed Bayernem! Wiadomo, czy zagra

Kylian Mbappe wywołał niepokój, nie biorąc udziału w ostatnim treningu z powodu lekkiego dyskomfortu. The Athletic informuje, że mimo to jego występ z Bayernem Monachium nie jest zagrożony.

Mbappe będzie mógł zagrać w meczu Bayern – Real

Real Madryt o awans do półfinału Ligi Mistrzów walczą z Bayernem Monachium. Po pierwszym meczu bliżej osiągnięcia celu jest ekipa z Bundesligi. Podopieczni Vincenta Kompany’ego wygrali na Bernabeu (2:1). Jedynego gola dla Królewskich zdobył Kylian Mbappe. Trafienie francuskiego napastnika podłączyło drużynę do tlenu przed rewanżowym starciem na Allianz Arena.

Drugie spotkanie odbędzie się w środę (15 kwietnia). Z Madrytu docierają jednak niepokojące dla fanów Realu wieści. Mbappe miał opuścić ostatni trening z powodu lekkiego dyskomfortu. Należy dodać, że w ostatnich miesiącach borykał się z kontuzją kolana.

Najnowsze wieści ws. gwiazdy Los Blancos przekazał Guillermo Rai z serwisu The Athletic. Jego zdaniem występ piłkarza jest niezagrożony. Mbappe ma być gotowy na rewanżowy pojedynek z Bayernem Monachium.

Mbappe w tym sezonie jest najlepszym piłkarzem Realu Madryt. Świadczy o tym niesamowita statystyka indywidualna. Łącznie we wszystkich rozgrywkach zdobył aż 39 goli i 6 asyst w 38 meczach. Obecnie 27-latek jest liderem klasyfikacji strzelców zarówno w Lidze Mistrzów, jak i La Liga. W poprzedniej kampanii wywalczył koronę króla strzelców La Liga, a także Złotego Buta dla najskuteczniejszego piłkarza w Europie. Poprzednio najlepszym strzelcem w elitarnych rozgrywkach pod egidą UEFA był w sezonie 2023/2024.