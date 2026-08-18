PSG rusza po „nowego Yamala”! Barcelona ma problem

PSG obserwuje sytuację Ebrimy Tunkary. Jak podaje El Nacional, Luis Enrique jest zachwycony możliwościami nastolatka i uważa, że za trzy lata może on należeć do ścisłej światowej czołówki.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ebrima Tunkara

PSG czeka na potknięcie Barcelony. Chce im podebrać wielki talent

Paris Saint-Germain kolejny raz zwróciło uwagę na zawodników FC Barcelony. Po wcześniejszym sprowadzeniu Dro Fernandeza oraz Ferrana Torresa, Luis Enrique wytypował kolejny cel transferowy. Ebrima Tunkara to 16-letni skrzydłowy, mogący występować także na pozycji ofensywnego pomocnika.

Według „El Nacional” hiszpański szkoleniowiec poprosił klub o nawiązanie kontaktu z otoczeniem piłkarza. Na razie zespoły nie prowadzą negocjacji. Francuski gigant chce być jednak przygotowany, jeśli pojawi się odpowiednia okazja, zanim wartość młodej perełki wzrośnie.

Tunkara zaimponował Hansiemu Flickowi podczas okresu przygotowawczego. Niemiecki szkoleniowiec miał sprawdzić go nawet w roli fałszywej dziewiątki, doceniając jego dynamikę, prowadzenie piłki i znakomitą technikę. W stolicy Katalonii uchodzi on za jeden z największych talentów w klubie, dlatego nikt nie chce dopuścić do powtórki z Dro Fernandezem.

Na szczęście sam zawodnik skupia się wyłącznie na wywalczeniu stałego miejsca w pierwszym zespole Barcelony i nie myśli o zmianie otoczenia. Władze Blaugrany zdają sobie jednak sprawę, że brak regularnej gry u Flicka może z czasem wywołać niepokój u nastolatka.

Paryżanie zamierzają wykorzystać każdą oznakę zwątpienia, gwarantując piłkarzowi szybką ścieżkę awansu i minuty w seniorskiej piłce.

Dla hiszpańskiego giganta sprawa jest jasna. Aby zatrzymać wychowanka, Flick musi poprzeć słowa czynami i zacząć stawiać na młodą gwiazdę w nadchodzącym sezonie. W przeciwnym razie PSG będzie gotowe, żeby podebrać perełkę Dumie Katalonii.