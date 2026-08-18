Real Madryt wybrał parę stoperów. Jose Mourinho zdecydował

09:55, 18. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Guillermo Rai / The Athletic

Ibrahima Konate oraz Dean Huijsen mają stworzyć podstawową parę stoperów w Realu Madryt w przyszłym sezonie. Francuz i Hiszpan zaimponowali Jose Mourinho - podaje Guillermo Rai z portalu The Athletic.

Jose Mourinho
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Ibrahima Konate i Dean Huijsen wybrańcami Jose Mourinho

Real Madryt dokonał kilku zmian w linii obrony podczas obecnego letniego okienka transferowego. Roszady szczególnie dotknęły pozycji stopera. Santiago Bernabeu opuścił David Alaba, a do ekipy Królewskich trafił Ibrahima Konate. Oprócz Francuza na środku obrony do dyspozycji Jose Mourinho są także Dean Huijsen, Antonio Rudiger, Raul Asencio oraz Eder Militao.

Jak poinformował Guillermo Rai z portalu „The Athletic”, trener Realu Madryt wybrał już podstawową parę stoperów na przyszły sezon. Mourinho ma postawić na Konate oraz Huijsena. Wymienieni zawodnicy zaimponowali portugalskiemu szkoleniowcowi i przynajmniej na początku kampanii będą występować w wyjściowej jedenastce. Tym samym to właśnie oni mają stanowić fundament defensywy zespołu Los Blancos.

Real Madryt zna już pierwszych rywali w nowym sezonie La Ligi. Na początku drużynie Los Galacticos przyjdzie zmierzyć się z Espanyolem Barcelona, Realem Sociedad, Malagą, Realem Betis oraz Rayo Vallecano. Kibice ze stolicy Hiszpanii liczą, że ekipa Królewskich odzyska tytuł mistrzowski z rąk Barcelony. Dużo zależeć będzie również od postawy wspomnianej wyżej pary stoperów.

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