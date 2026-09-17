Mbappe jednoznacznie nt. Yamala. Ocenił gwiazdę Barcelony

Kylian Mbappe dostał pytanie o Lamine Yamala. W rozmowie z dziennikiem AS podkreślił, że to bardzo utalentowany piłkarz. Gwiazda Realu Madryt wróży mu wielką karierę.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe podsumował Yamala

Kylian Mbappe i Lamine Yamal, choć dzieli ich aż dziewięć lat porównywani są do rywalizacji na linii Cristiano Ronaldo – Leo Messi. W tym roku obaj piłkarze uważani są za głównych faworytów do zdobycia Złotej Piłki. Po stronie Francuza jest przewaga w indywidualnych osiągnięciach, czyli w teorii w tym, na czym powinna skupiać się ocena ekspertów przy głosowaniu na zwycięzcę. Natomiast Hiszpan przeważa pod kątem sukcesów klubowych i reprezentacyjnych.

W obu przypadkach od pewnego czasu można zauważyć, że rozpoczęli kampanię medialną przed galą Złotej Piłki, aby zwiększyć swoje szanse na triumf. Mbappe w rozmowie z dziennikiem AS został wprost zapytany, co sądzi na temat Lamine Yamala.

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– Lamine Yamal? Myślę, że to bardzo utalentowany piłkarz. Czuję, że ma przed sobą wielką karierę. Życzę mu wszystkiego dobrego – powiedział Kylian Mbappe w rozmowie z dziennikiem AS.

Od początku sezonu zarówno Mbappe, jak i Yamal imponują formą. Gwiazdor Realu Madryt ma na swoim koncie 8 bramek i 2 asysty w 7 meczach. Z kolei nastolatek z FC Barcelony strzelił 8 goli i zaliczył 4 asysty w 7 spotkaniach. Gala Złotej Piłki odbędzie się 27 października. Przed nimi jeszcze tylko jedno ligowe spotkanie. Następnie rozgrywki La Liga czeka trzy tygodnie przerwy z powodu zgrupowania reprezentacji. Barcelona wyprzedza Real o 3 punkty.