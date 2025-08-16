FC Barcelona od meczu z Mallorcą zaczyna rywalizację o obronę mistrzowskiego tytułu. Katalończycy podejdą do potyczki w roli faworyta. Tymczasem prezentujemy przewidywane składy.

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

FC Barcelona nie przegrała z Mallorką od ponad 15 lat

FC Barcelona zmagania w sezonie 2025/2026 w lidze hiszpańskiej rozpocznie od wyjazdowej potyczki z Mallorcą. Jednocześnie swoją kolejną kampanię jako trener Blaugrany zaczyna Hansi Flick. W poprzednim sezonie Niemiec sięgnął kolejno po Superpuchar Hiszpanii, Puchar Króla i mistrzostwo La Liga. Do nowej kampanii przystąpi jako jeden z nielicznych gigantów, którzy nie brali udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych.

Najbliższy rywal Barcy poprzedni sezon rozpoczął, koncentrując się przede wszystkim na walce o utrzymanie w La Liga. Cel został zrealizowany z nawiązką, bo ostatecznie Mallorca zakończyła zmagania ligowe na 10. miejscu w tabeli. Przez długi czas drużyna liczyła się nawet w walce o lokaty premiowane grą w europejskich pucharach.

Barcelona do starcia z Mallorcą podejdzie, mogąc pochwalić się imponującą statystyką. Katalończycy nie przegrali z tym rywalem od debiutanckiego sezonu Josepa Guardioli na ławce trenerskiej Barcy – czyli od rozgrywek 2008/2009. Wszystko wskazuje na to, że dobra passa Blaugrany może być podtrzymana.

Oba zespoły przystąpią jednak do rywalizacji osłabione. W szeregach gospodarzy zabraknie Samu Costy, natomiast Hansi Flick nie będzie mógł skorzystać m.in. z Marca-Andre ter Stegena, Daniego Rodrigueza oraz Roberta Lewandowskiego.

Przewidywane składy na mecz Mallorca – FC Barcelona

Mallorca: Rajković – Mojica, Valjent, Raíllo, Morey – Mascarell, Morlanes, Torre, Darder – Asano, Muriqi

FC Barcelona: Garcia – Balde, Cubarsi, Araujo, Kounde – de Jong, Pedri, Raphinha, Lopez, Lamine Yamal – Torres.

Czytaj więcej: FC Barcelona startuje w La Liga. Hansi Flick zdradził plany na drugi sezon