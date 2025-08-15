RCD Mallorca – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (16.08.2025)

FC Barcelona walkę o obronę mistrzowskiego tytułu zacznie od wyjazdowego meczu z Mallorką. Spotkanie zacznie się o godzinie 19:30. Katalończycy przystąpią do potyczki jako faworyt.

RCD Mallorca – FC Barcelona: typy bukmacherskie

FC Barcelona w sobotni wieczór rozpoczyna swoją drogę w obronie mistrzowskiego tytułu. Gigant hiszpańskiej ligi zmierzy się na Estadi Mallorca Son Moix z Mallorką. Podopieczni Hansiego Flicka przystąpią do spotkania jako najlepsza drużyna zeszłego sezonu i jeden z głównych kandydatów do zdobycia kolejnego mistrzostwa. Rywale Barcelony liczą natomiast na wywalczenie miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach.

Blaugrana, jako jedna z nielicznych czołowych europejskich ekip, nie brała udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata. To może okazać się korzystne dla zespołu w nowym sezonie. O sile ofensywnej Barcelony mają decydować między innymi Lamine Yamal, Raphinha oraz Robert Lewandowski.

W poprzedniej kampanii Barcelona zdobyła ponad 100 goli. Klub nie zamierza osiadać na laurach, co można uwzględnić przy typowaniu spotkania. Można rozważyć scenariusz, w którym mistrzowie Hiszpanii strzelą w sobotnim meczu co najmniej trzy bramki. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

RCD Mallorca – FC Barcelona: ostatnie wyniki

Gospodarze podejdą do rywalizacji, będąc od trzech spotkań sparingowych bez porażki. Mallorca w próbie generalnej przed startem nowego sezonu ligowego pokonała HSV (2:0). Wcześniej natomiast poradziła sobie z Pobiense (2:0).

Barca z kolei urządziła sobie festiwal strzelecki w swoim ostatnim występie przed startem sezonu. Pokonała graczy Como (5:0) w spotkaniu o Puchar Gampera. Katalończycy jednocześnie mogą pochwalić się czterema z rzędu wygranymi meczami w sparingach. Pokonali też: Daegu (5:0) czy Seoul (7:3).

RCD Mallorca – FC Barcelona: historia

Oba zespoły mierzyły się w poprzedniej kampanii dwukrotnie. Barca w roli gospodarza wygrała jednym golem (1:0). Z kolei na wyjeździe drużyna Hansiego Flicka pokonała Mallorkę (5:1). Ogólnie w 15 ostatnich starciach między ekipami 14 razy górą byłą Blaugrana i raz miał miejsce remis.

RCD Mallorca – FC Barcelona: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem rywalizacji według ekspertów są goście. Typ na zwycięstwo Barcelony wynosi 1.40. Remis oszacowano na 5.10. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Mallorki wyceniono na 7.60 i to najmniej realny scenariusz.

RCD Mallorca – FC Barcelona: kto wygra?

RCD Mallorca – FC Barcelona: przewidywane składy

Obie ekipy podejdą do rywalizacji osłabione. Mallorca musi radzić sobie bez Samu Costy. Barcelona będzie natomiast osłabione brakiem trzech graczy. Wyłączeni z gry są: Marc-Andre ter Stegen, Dani Rodriguez i Robert Lewandowski.

Mallorca Jagoba Arrasate FC Barcelona Hans-Dieter Flick Mallorca Jagoba Arrasate 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 13 Roman 2 Morey 21 Raillo 24 Valjent 22 Mojica 14 Rodriguez 8 Morlanes 11 Asano 10 Darder 20 Torre 7 Muriqi 7 Torres 11 Raphinha 16 Lopez 10 Yamal 21 Jong 8 Pedri 3 Balde 5 Cubarsi 4 Araujo 24 Garcia 30 Garcia 13 Roman 2 Morey 21 Raillo 24 Valjent 22 Mojica 14 Rodriguez 8 Morlanes 11 Asano 10 Darder 20 Torre 7 Muriqi 7 Torres 11 Raphinha 16 Lopez 10 Yamal 21 Jong 8 Pedri 3 Balde 5 Cubarsi 4 Araujo 24 Garcia 30 Garcia 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład FC Barcelona Hans-Dieter Flick Rezerwowi 3 Antonio Latorre 5 Omar Mascarell 9 Abdon Prats Bastidas 6 Antonio Sanchez 19 Mateo Joseph 28 Jan Salas 30 Marc Domenech 32 David Lopez 50 Daniel Luna 51 Javi Llabres 52 Lucas Bergström 53 Iliesse Salhi 6 Gavi 13 Inaki Pena 14 Marcus Rashford 15 Andreas Christensen 17 Marc Casado 18 Oriol Romeu 20 Dani Olmo 25 Wojciech Szczęsny 28 Marc Bernal 23 Jules Kounde

RCD Mallorca – FC Barcelona: transmisja meczu

Sobotnia potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Mallorca – FC Barcelona będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1 od godziny 19:30 w sobotę 16 sierpnia. Rywalizację skomentują Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak. Ponadto dostęp do meczu zapewni za darmo platforma STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład za min. 2 zł.

