RCD Mallorca – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (16.08.2025)

RCD Mallorca – FC Barcelona: typy bukmacherskie
FC Barcelona w sobotni wieczór rozpoczyna swoją drogę w obronie mistrzowskiego tytułu. Gigant hiszpańskiej ligi zmierzy się na Estadi Mallorca Son Moix z Mallorką. Podopieczni Hansiego Flicka przystąpią do spotkania jako najlepsza drużyna zeszłego sezonu i jeden z głównych kandydatów do zdobycia kolejnego mistrzostwa. Rywale Barcelony liczą natomiast na wywalczenie miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach.
Blaugrana, jako jedna z nielicznych czołowych europejskich ekip, nie brała udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata. To może okazać się korzystne dla zespołu w nowym sezonie. O sile ofensywnej Barcelony mają decydować między innymi Lamine Yamal, Raphinha oraz Robert Lewandowski.
W poprzedniej kampanii Barcelona zdobyła ponad 100 goli. Klub nie zamierza osiadać na laurach, co można uwzględnić przy typowaniu spotkania. Można rozważyć scenariusz, w którym mistrzowie Hiszpanii strzelą w sobotnim meczu co najmniej trzy bramki. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.
RCD Mallorca – FC Barcelona: ostatnie wyniki
Gospodarze podejdą do rywalizacji, będąc od trzech spotkań sparingowych bez porażki. Mallorca w próbie generalnej przed startem nowego sezonu ligowego pokonała HSV (2:0). Wcześniej natomiast poradziła sobie z Pobiense (2:0).
- Zobacz też: Tabela La Liga 2025/26
Barca z kolei urządziła sobie festiwal strzelecki w swoim ostatnim występie przed startem sezonu. Pokonała graczy Como (5:0) w spotkaniu o Puchar Gampera. Katalończycy jednocześnie mogą pochwalić się czterema z rzędu wygranymi meczami w sparingach. Pokonali też: Daegu (5:0) czy Seoul (7:3).
RCD Mallorca – FC Barcelona: historia
Oba zespoły mierzyły się w poprzedniej kampanii dwukrotnie. Barca w roli gospodarza wygrała jednym golem (1:0). Z kolei na wyjeździe drużyna Hansiego Flicka pokonała Mallorkę (5:1). Ogólnie w 15 ostatnich starciach między ekipami 14 razy górą byłą Blaugrana i raz miał miejsce remis.
RCD Mallorca – FC Barcelona: kursy bukmacherskie
Zdecydowanym faworytem rywalizacji według ekspertów są goście. Typ na zwycięstwo Barcelony wynosi 1.40. Remis oszacowano na 5.10. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Mallorki wyceniono na 7.60 i to najmniej realny scenariusz.
RCD Mallorca – FC Barcelona: kto wygra?
RCD Mallorca – FC Barcelona: przewidywane składy
Obie ekipy podejdą do rywalizacji osłabione. Mallorca musi radzić sobie bez Samu Costy. Barcelona będzie natomiast osłabione brakiem trzech graczy. Wyłączeni z gry są: Marc-Andre ter Stegen, Dani Rodriguez i Robert Lewandowski.
RCD Mallorca – FC Barcelona: transmisja meczu
Sobotnia potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Mallorca – FC Barcelona będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1 od godziny 19:30 w sobotę 16 sierpnia. Rywalizację skomentują Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak. Ponadto dostęp do meczu zapewni za darmo platforma STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład za min. 2 zł.
