RCD Mallorca – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (16.08.2025)

23:31, 15. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik

FC Barcelona walkę o obronę mistrzowskiego tytułu zacznie od wyjazdowego meczu z Mallorką. Spotkanie zacznie się o godzinie 19:30. Katalończycy przystąpią do potyczki jako faworyt.

Lamine Yamal
fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

RCD Mallorca – FC Barcelona: typy bukmacherskie

FC Barcelona w sobotni wieczór rozpoczyna swoją drogę w obronie mistrzowskiego tytułu. Gigant hiszpańskiej ligi zmierzy się na Estadi Mallorca Son Moix z Mallorką. Podopieczni Hansiego Flicka przystąpią do spotkania jako najlepsza drużyna zeszłego sezonu i jeden z głównych kandydatów do zdobycia kolejnego mistrzostwa. Rywale Barcelony liczą natomiast na wywalczenie miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach.

Blaugrana, jako jedna z nielicznych czołowych europejskich ekip, nie brała udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata. To może okazać się korzystne dla zespołu w nowym sezonie. O sile ofensywnej Barcelony mają decydować między innymi Lamine Yamal, Raphinha oraz Robert Lewandowski.

W poprzedniej kampanii Barcelona zdobyła ponad 100 goli. Klub nie zamierza osiadać na laurach, co można uwzględnić przy typowaniu spotkania. Można rozważyć scenariusz, w którym mistrzowie Hiszpanii strzelą w sobotnim meczu co najmniej trzy bramki. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Luka Pawlik
Lukasz
STS
1.62
Powyżej 2‚5 bramki – TAK
*Kursy z 15.08.2025 23⁚15 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

RCD Mallorca – FC Barcelona: ostatnie wyniki

Gospodarze podejdą do rywalizacji, będąc od trzech spotkań sparingowych bez porażki. Mallorca w próbie generalnej przed startem nowego sezonu ligowego pokonała HSV (2:0). Wcześniej natomiast poradziła sobie z Pobiense (2:0).

Barca z kolei urządziła sobie festiwal strzelecki w swoim ostatnim występie przed startem sezonu. Pokonała graczy Como (5:0) w spotkaniu o Puchar Gampera. Katalończycy jednocześnie mogą pochwalić się czterema z rzędu wygranymi meczami w sparingach. Pokonali też: Daegu (5:0) czy Seoul (7:3).

RCD Mallorca – FC Barcelona: historia

Oba zespoły mierzyły się w poprzedniej kampanii dwukrotnie. Barca w roli gospodarza wygrała jednym golem (1:0). Z kolei na wyjeździe drużyna Hansiego Flicka pokonała Mallorkę (5:1). Ogólnie w 15 ostatnich starciach między ekipami 14 razy górą byłą Blaugrana i raz miał miejsce remis.

RCD Mallorca – FC Barcelona: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem rywalizacji według ekspertów są goście. Typ na zwycięstwo Barcelony wynosi 1.40. Remis oszacowano na 5.10. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Mallorki wyceniono na 7.60 i to najmniej realny scenariusz.

Mallorca

LaLiga |

16 sierpnia 2025

19:30

7.60
5.10
1.40
FC Barcelona
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 sierpnia 2025 23:23.

RCD Mallorca – FC Barcelona: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Mallorki
  • wygraną Barcelony
  • remisem
0 Votes

RCD Mallorca – FC Barcelona: przewidywane składy

Obie ekipy podejdą do rywalizacji osłabione. Mallorca musi radzić sobie bez Samu Costy. Barcelona będzie natomiast osłabione brakiem trzech graczy. Wyłączeni z gry są: Marc-Andre ter Stegen, Dani Rodriguez i Robert Lewandowski.

RCD Mallorca – FC Barcelona: transmisja meczu

Sobotnia potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Mallorca – FC Barcelona będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1 od godziny 19:30 w sobotę 16 sierpnia. Rywalizację skomentują Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak.

Transmisje meczów Barcelony ZA DARMO na stronie STS

