FC Barcelona startuje w La Liga. Hansi Flick zdradził plany na drugi sezon

19:43, 15. sierpnia 2025 23:32, 15. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  As.com

FC Barcelona rozpoczyna w sobotę rywalizację w kolejnej kampanii La Liga. Hansi Flick podzielił się swoimi przemyśleniami w rozmowie z dziennikiem "AS" tuż przed startem sezonu.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick o swoim drugim sezonie w FC Barcelonie

FC Barcelona rozpoczęła 1 lipca ubiegłego roku nową erę w historii klubu, gdy stery nad drużyną przejął Hansi Flick. W sobotę Blaugrana zaczyna kolejny sezon La Liga pod wodzą byłego selekcjonera reprezentacji Niemiec. Przed starciem z Mallorką trener udzielił kilku słów komentarza.

– Zobaczymy, jak pójdzie drugi sezon. Mogę powiedzieć jedno: pracujemy bardzo ciężko. Dążymy do tego, aby prezentować jakość na treningach. Chcemy kontynuować pracę w tym samym duchu, co wcześniej – przekonywał Flick w rozmowie z dziennikiem „AS”.

– Trzy trofea to nie koniec. To początek. Chcemy się poprawić. Musimy się poprawić, skupiamy się na wygrywaniu. Chodzi o wygranie każdego meczu – zaznaczył Niemiec.

POLECAMY TAKŻE

Joan Laporta
Barcelona sprzedała kilku zawodników. Oto zestawienie transferów Blaugrany
Hansi Flick
Barcelona ogłosiła ważną wiadomość. Wyjaśniła się przyszłość gwiazdy
Joan Laporta
Barcelona zarobiła 11 milionów euro za sprzedaż praw do piłkarza

– Radzimy sobie dobrze, ale zdajemy sobie sprawę z trudności rywalizacji w La Liga. Musimy dać z siebie wszystko – dodał trener.

W pierwszej kampanii Flick zdobył z Barceloną Superpuchar Hiszpanii, Puchar Króla oraz mistrzostwo La Liga. Kolejny etap pracy zacznie się w sobotni wieczór, o godzinie 19:30, gdy drużyna zagra na wyjeździe z Mallorką.

*Reklama

Transmisje meczów Barcelony ZA DARMO na stronie STS

Sprawdź

18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Katalończycy będą musieli przyzwyczaić się do gry na wyjazdach – w roli gospodarza Barca zagra dopiero po reprezentacyjnej przerwie, 14 września z Valencią o godzinie 18:00. Wcześniej czekają ich jeszcze spotkania z Levante i Rayo Vallecano.

Czytaj więcej: Rashford w Barcelonie. Ekspert skomentował ten transfer