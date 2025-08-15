FC Barcelona startuje w La Liga. Hansi Flick zdradził plany na drugi sezon

FC Barcelona rozpoczyna w sobotę rywalizację w kolejnej kampanii La Liga. Hansi Flick podzielił się swoimi przemyśleniami w rozmowie z dziennikiem "AS" tuż przed startem sezonu.

fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick o swoim drugim sezonie w FC Barcelonie

FC Barcelona rozpoczęła 1 lipca ubiegłego roku nową erę w historii klubu, gdy stery nad drużyną przejął Hansi Flick. W sobotę Blaugrana zaczyna kolejny sezon La Liga pod wodzą byłego selekcjonera reprezentacji Niemiec. Przed starciem z Mallorką trener udzielił kilku słów komentarza.

– Zobaczymy, jak pójdzie drugi sezon. Mogę powiedzieć jedno: pracujemy bardzo ciężko. Dążymy do tego, aby prezentować jakość na treningach. Chcemy kontynuować pracę w tym samym duchu, co wcześniej – przekonywał Flick w rozmowie z dziennikiem „AS”.

– Trzy trofea to nie koniec. To początek. Chcemy się poprawić. Musimy się poprawić, skupiamy się na wygrywaniu. Chodzi o wygranie każdego meczu – zaznaczył Niemiec.

– Radzimy sobie dobrze, ale zdajemy sobie sprawę z trudności rywalizacji w La Liga. Musimy dać z siebie wszystko – dodał trener.

W pierwszej kampanii Flick zdobył z Barceloną Superpuchar Hiszpanii, Puchar Króla oraz mistrzostwo La Liga. Kolejny etap pracy zacznie się w sobotni wieczór, o godzinie 19:30, gdy drużyna zagra na wyjeździe z Mallorką.

Katalończycy będą musieli przyzwyczaić się do gry na wyjazdach – w roli gospodarza Barca zagra dopiero po reprezentacyjnej przerwie, 14 września z Valencią o godzinie 18:00. Wcześniej czekają ich jeszcze spotkania z Levante i Rayo Vallecano.

