Lewandowski wróci na kolejny mecz Barcelony? Pojawiły się nowe informacje

Robert Lewandowski zmaga się z urazem uda. Portal AS przekazał nowe informacje w sprawie powrotu polskiego napastnika do gry.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski może wrócić na mecz z Levante

Barcelona rozpoczęła ligowy sezon od pewnego zwycięstwa 3:0 z Mallorcą, choć Hansi Flick nie był w pełni usatysfakcjonowany grą zespołu. Teraz czeka ich starcie z beniaminkiem La Liga – Levante UD. W pierwszym spotkaniu Blaugrana musiała radzić sobie bez Roberta Lewandowskiego, który nabawił się urazu uda podczas jednego z treningów. Natomiast według najnowszych doniesień rekonwalescencja polskiego napastnika przebiega na tyle szybko, że 36-latek ma być gotowy na drugi mecz ligowy.

Początkowo mówiono nawet o trzech tygodniach przerwy, jednak obecnie wszystko wskazuje na to, że zawodnik znajdzie się w kadrze meczowej na wyjazdowe spotkanie z Levante. W pierwszej kolejce La Liga Lewandowskiego zastąpił Ferran Torres, który pokazał się z dobrej strony, zdobywając bramkę na 2:0.

To dobra informacja dla Hansiego Flicka, który nie musi śpieszyć się z powrotem Polaka na boisko jeśli ten nie będzie jeszcze w pełni zdrowy. Na kogo zdecyduje się postawić niemiecki szkoleniowiec, okaże się w najbliższą sobotę 23 sierpnia.

Lewandowski jest jednym z liderów katalońskiego zespołu. Zapewnia swojej drużynie bramki i pomaga swoim doświadczeniem. W zeszłym sezonie w 52 meczach zdobył 42 gole i dołożył do tego trzy asysty.

