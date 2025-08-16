Barcelona rozpoczęła sezon od wyjazdowego zwycięstwa. Mallorca wyraźnie ułatwiła zadanie Dumie Katalonii. W spotkaniu na Son Moix nie brakowało kontrowersji.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: RCD Mallorca - FC Barcelona

Barcelona z trzema punktami na otwarcie sezonu La Liga

Tuż przed startem meczu RCD Mallorca – FC Barcelona hiszpańskie media poinformowały o niespodziewanych problemach Blaugrany. Ostatecznie skończyło się na strachu i Joan Garcia znalazł się w podstawowym składzie na rywalizację na Son Moix. A już w 7. minucie podopieczni Hansiego Flicka wyszli na prowadzenie. Raphinha znakomitą główką zamknął wrzutkę Lamine’a Yamala.

W 23. minucie Barca powiększyła przewagę. Ferran Torres wykorzystał zamierzanie w szesnastce rywali i pokonał Leo Romana. Gospodarze domagali się przerwania gry, a później anulowania gola, jednak sędzia nie zdecydował się użyć gwizdka. To wydarzenie wywołało ogromne kontrowersje.

𝘾𝙄𝘼𝙎𝙏𝙀𝘾𝙕𝙆𝙊 🍪 𝙔𝘼𝙈𝘼𝙇 ➡️ 𝙍𝘼𝙋𝙃𝙄𝙉𝙃𝘼! ⚽



Brazylijczyk z pierwszym golem dla FC Barcelony w nowym sezonie! Ale to podanie nowej "dziesiątki" Blaugrany… 🥵 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/4U2GHMvdFY — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 16, 2025

Dziesięć minut później Mallorca musiała razić sobie w dziesiątkę – Manu Morlanes, który wcześniej obejrzał kartkę za dyskusję z sędzią, przewiniłw staciu z Yamalem i musial opuścić boisko. A już po sześciu minutach Els Vermellencs grali w dziewiątkę, ponieważ Vedat Muriqi, jednak dopiero po analizie VAR, został wyrzucony z boiska za brutalny faul na Joanie Garcii.

Po zmianie stron Barcelona nie zwolniła tempa, ale gospodarze byli już nieco bardziej skoncentrowani. Najpierw Antonio Sanchez w ofiarny sposób zablokował strzał Torresa, a późnej Roman w niesamowitym stylu wybronił uderzenie Daniego Olmo. W 70. minucie były zawodnik Lipska wypalił w słupek, natomiast w końcówce meczu Roman popisywał się świetnymi paradami po próbach Pedriego i Yamala.

Tuż przed ostatnim gwizdkiem Yamal przymierzył zza pola karnego – tym razem Roman już był bez szans i musiał sięgać do siatki. Barcelona rozpoczęła sezon La Liga od zwycięstwa 3:0 Estadi de Son Moix.

RCD Mallorca – FC Barcelona 0:3 (0:2)

Raphinha 7′, Ferran Torres 23′, Lamine Yamal 90+4′