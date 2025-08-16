Trzy gole gole i dwie czerwone kartki. Barcelona otwiera sezon La Liga [WIDEO]

21:34, 16. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Barcelona rozpoczęła sezon od wyjazdowego zwycięstwa. Mallorca wyraźnie ułatwiła zadanie Dumie Katalonii. W spotkaniu na Son Moix nie brakowało kontrowersji.

RCD Mallorca - FC Barcelona
Obserwuj nas w
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: RCD Mallorca - FC Barcelona

Barcelona z trzema punktami na otwarcie sezonu La Liga

Tuż przed startem meczu RCD MallorcaFC Barcelona hiszpańskie media poinformowały o niespodziewanych problemach Blaugrany. Ostatecznie skończyło się na strachu i Joan Garcia znalazł się w podstawowym składzie na rywalizację na Son Moix. A już w 7. minucie podopieczni Hansiego Flicka wyszli na prowadzenie. Raphinha znakomitą główką zamknął wrzutkę Lamine’a Yamala.

W 23. minucie Barca powiększyła przewagę. Ferran Torres wykorzystał zamierzanie w szesnastce rywali i pokonał Leo Romana. Gospodarze domagali się przerwania gry, a później anulowania gola, jednak sędzia nie zdecydował się użyć gwizdka. To wydarzenie wywołało ogromne kontrowersje.

Dziesięć minut później Mallorca musiała razić sobie w dziesiątkę – Manu Morlanes, który wcześniej obejrzał kartkę za dyskusję z sędzią, przewiniłw staciu z Yamalem i musial opuścić boisko. A już po sześciu minutach Els Vermellencs grali w dziewiątkę, ponieważ Vedat Muriqi, jednak dopiero po analizie VAR, został wyrzucony z boiska za brutalny faul na Joanie Garcii.

Po zmianie stron Barcelona nie zwolniła tempa, ale gospodarze byli już nieco bardziej skoncentrowani. Najpierw Antonio Sanchez w ofiarny sposób zablokował strzał Torresa, a późnej Roman w niesamowitym stylu wybronił uderzenie Daniego Olmo. W 70. minucie były zawodnik Lipska wypalił w słupek, natomiast w końcówce meczu Roman popisywał się świetnymi paradami po próbach Pedriego i Yamala.

Tuż przed ostatnim gwizdkiem Yamal przymierzył zza pola karnego – tym razem Roman już był bez szans i musiał sięgać do siatki. Barcelona rozpoczęła sezon La Liga od zwycięstwa 3:0 Estadi de Son Moix.

RCD Mallorca – FC Barcelona 0:3 (0:2)

Raphinha 7′, Ferran Torres 23′, Lamine Yamal 90+4′

POLECAMY TAKŻE

Wojciech Szczęsny
Szczęsny poza kadrą Barcelony. Joan Laporta wyjaśnił, co dalej
Wielka kontrowersja w meczu Barcelony. Dyskusyjna bramka [WIDEO]
Joan Garcia
Problemy Barcelony tuż przed meczem! Dużo strachu