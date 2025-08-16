Barcelona sprzedała kilku zawodników. Oto zestawienie transferów Blaugrany

FC Barcelona – transfery przed sezonem 2025/2026
Barcelona nie ściągnęła do klubu zbyt wielu piłkarzy. Sytuacja finansowa Blaugrany wciąż nie jest łatwa, dlatego skupiono się tylko na niezbędnych wzmocnieniach. Tak naprawdę jedyny definitywny transfer, który został przeprowadzony to ten Joana Garcii. Za byłego już golkipera Espanyolu zapłacono 25 milionów euro.
Oprócz wzmocnienia pozycji bramkarza celem Dumy Katalonii było także sprowadzenie nowego piłkarza, który będzie mógł występować na pozycji lewego skrzydłowego. Przez wiele tygodni, czy wręcz miesięcy z klubem był łączony, chociażby Nico Williams, który jednak po drugi odmówił Barcelonie i zdecydował się pozostać w Athletic Bilbao.
Na liście życzeń był także Luis Diaz, ale Liverpool miał zbyt wysokie oczekiwania finansowe, a Kolumbijczyk ostatecznie trafił do Bayernu Monachium. W związku z tym postawiono na Marcusa Rashforda, który został wypożyczony z Manchesteru United. Anglik może, ale nie musi zostać wykupiony po sezonie.
Trzeba także zauważyć, że część zawodników odeszła. Największą stratą wydaje się Inigo Martinez, który w zeszłym sezonie był podstwaowym obrońcą w zespole Hansiego Flicka. 34-latek zdecydował się jednak skorzystać oferty Al-Nassr. Klub sprzedał także kilku młodych piłkarzy, którzy nie mieli szansy na grę w pierwszym składzie.
Udało się pozbyć także Clementa Lengleta, który definitywnie przeniósł się do Atletico Madryt, co pozwoliło na odciążenie budżetu płacowego. Warto także przypomnieć o wypożyczeniu Ansu Fatiego do AS Monaco.
Barcelona – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Joan Garcia
|bramkarz
|Espanyol
|25 mln euro
|Marcus Rashford
|lewy napastnik
|Manchester United
|wypożyczenie
Barcelona – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Pau Victor
|napastnik
|SC Braga
|12 mln euro
|Alex Valle
|lewy obrońca
|Como 1907
|6 mln euro
|Pablo Torre
|ofensywny pomocnik
|RCD Mallorca
|5 mln euro
|Clement Lenglet
|środkowy obrońca
|Atletico Madryt
|bez odstępnego
|Inigo Martinez
|środkowy obrońca
|Al-Nassr
|bez odstępnego
|Ansu Fati
|lewy napastnik
|AS Monaco
|wypożyczenie
|Ander Astralaga
|bramkarz
|Granada CF
|wypożyczenie
Bilans transferowy Barcelony
- Nowi zawodnicy: 2
- Odejścia z klubu: 7
- Wydatki na transfery: 25 mln euro
- Zarobki na transferach: 23 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Barcelony
Choć do zamknięcia letniego okienka zostało jeszcze trochę czasu to kolejne transfery do Blaugrany wydają się mało prawdopodobne. Klub chciał pozbyć się Marca-Andre ter Stegena, ale Niemiec nie chce opuszczać klubu.