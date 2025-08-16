Barcelona sprzedała kilku zawodników. Oto zestawienie transferów Blaugrany

Barcelona podczas bieżącego okienka transferowego nie sprowadziła wielu piłkarzy. Oto pełne zestawienie wszystkich ostatnich transferów Blaugrany.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona – transfery przed sezonem 2025/2026

Barcelona nie ściągnęła do klubu zbyt wielu piłkarzy. Sytuacja finansowa Blaugrany wciąż nie jest łatwa, dlatego skupiono się tylko na niezbędnych wzmocnieniach. Tak naprawdę jedyny definitywny transfer, który został przeprowadzony to ten Joana Garcii. Za byłego już golkipera Espanyolu zapłacono 25 milionów euro.

Oprócz wzmocnienia pozycji bramkarza celem Dumy Katalonii było także sprowadzenie nowego piłkarza, który będzie mógł występować na pozycji lewego skrzydłowego. Przez wiele tygodni, czy wręcz miesięcy z klubem był łączony, chociażby Nico Williams, który jednak po drugi odmówił Barcelonie i zdecydował się pozostać w Athletic Bilbao.

Na liście życzeń był także Luis Diaz, ale Liverpool miał zbyt wysokie oczekiwania finansowe, a Kolumbijczyk ostatecznie trafił do Bayernu Monachium. W związku z tym postawiono na Marcusa Rashforda, który został wypożyczony z Manchesteru United. Anglik może, ale nie musi zostać wykupiony po sezonie.

Trzeba także zauważyć, że część zawodników odeszła. Największą stratą wydaje się Inigo Martinez, który w zeszłym sezonie był podstwaowym obrońcą w zespole Hansiego Flicka. 34-latek zdecydował się jednak skorzystać oferty Al-Nassr. Klub sprzedał także kilku młodych piłkarzy, którzy nie mieli szansy na grę w pierwszym składzie.

Udało się pozbyć także Clementa Lengleta, który definitywnie przeniósł się do Atletico Madryt, co pozwoliło na odciążenie budżetu płacowego. Warto także przypomnieć o wypożyczeniu Ansu Fatiego do AS Monaco.

Barcelona – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Joan Garcia bramkarz Espanyol 25 mln euro Marcus Rashford lewy napastnik Manchester United wypożyczenie Kwoty według: Transfermarkt

Barcelona – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Pau Victor napastnik SC Braga 12 mln euro Alex Valle lewy obrońca Como 1907 6 mln euro Pablo Torre ofensywny pomocnik RCD Mallorca 5 mln euro Clement Lenglet środkowy obrońca Atletico Madryt bez odstępnego Inigo Martinez środkowy obrońca Al-Nassr bez odstępnego Ansu Fati lewy napastnik AS Monaco wypożyczenie Ander Astralaga bramkarz Granada CF wypożyczenie Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Barcelony

Nowi zawodnicy: 2

2 Odejścia z klubu: 7

7 Wydatki na transfery: 25 mln euro

25 mln euro Zarobki na transferach: 23 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Barcelony

Choć do zamknięcia letniego okienka zostało jeszcze trochę czasu to kolejne transfery do Blaugrany wydają się mało prawdopodobne. Klub chciał pozbyć się Marca-Andre ter Stegena, ale Niemiec nie chce opuszczać klubu.