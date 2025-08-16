Barcelona sprzedała kilku zawodników. Oto zestawienie transferów Blaugrany

08:00, 16. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski

Barcelona podczas bieżącego okienka transferowego nie sprowadziła wielu piłkarzy. Oto pełne zestawienie wszystkich ostatnich transferów Blaugrany.

Joan Laporta
Joan Laporta

FC Barcelona – transfery przed sezonem 2025/2026

Barcelona nie ściągnęła do klubu zbyt wielu piłkarzy. Sytuacja finansowa Blaugrany wciąż nie jest łatwa, dlatego skupiono się tylko na niezbędnych wzmocnieniach. Tak naprawdę jedyny definitywny transfer, który został przeprowadzony to ten Joana Garcii. Za byłego już golkipera Espanyolu zapłacono 25 milionów euro.

Oprócz wzmocnienia pozycji bramkarza celem Dumy Katalonii było także sprowadzenie nowego piłkarza, który będzie mógł występować na pozycji lewego skrzydłowego. Przez wiele tygodni, czy wręcz miesięcy z klubem był łączony, chociażby Nico Williams, który jednak po drugi odmówił Barcelonie i zdecydował się pozostać w Athletic Bilbao.

Na liście życzeń był także Luis Diaz, ale Liverpool miał zbyt wysokie oczekiwania finansowe, a Kolumbijczyk ostatecznie trafił do Bayernu Monachium. W związku z tym postawiono na Marcusa Rashforda, który został wypożyczony z Manchesteru United. Anglik może, ale nie musi zostać wykupiony po sezonie.

Trzeba także zauważyć, że część zawodników odeszła. Największą stratą wydaje się Inigo Martinez, który w zeszłym sezonie był podstwaowym obrońcą w zespole Hansiego Flicka. 34-latek zdecydował się jednak skorzystać oferty Al-Nassr. Klub sprzedał także kilku młodych piłkarzy, którzy nie mieli szansy na grę w pierwszym składzie.

Udało się pozbyć także Clementa Lengleta, który definitywnie przeniósł się do Atletico Madryt, co pozwoliło na odciążenie budżetu płacowego. Warto także przypomnieć o wypożyczeniu Ansu Fatiego do AS Monaco.

Barcelona – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Joan GarciabramkarzEspanyol25 mln euro
Marcus Rashfordlewy napastnikManchester Unitedwypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt

Barcelona – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Pau VictornapastnikSC Braga12 mln euro
Alex Vallelewy obrońcaComo 19076 mln euro
Pablo Torreofensywny pomocnikRCD Mallorca5 mln euro
Clement Lengletśrodkowy obrońcaAtletico Madrytbez odstępnego
Inigo Martinezśrodkowy obrońcaAl-Nassrbez odstępnego
Ansu Fatilewy napastnikAS Monacowypożyczenie
Ander AstralagabramkarzGranada CFwypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Barcelony

  • Nowi zawodnicy: 2
  • Odejścia z klubu: 7
  • Wydatki na transfery: 25 mln euro
  • Zarobki na transferach: 23 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Barcelony

Choć do zamknięcia letniego okienka zostało jeszcze trochę czasu to kolejne transfery do Blaugrany wydają się mało prawdopodobne. Klub chciał pozbyć się Marca-Andre ter Stegena, ale Niemiec nie chce opuszczać klubu.

