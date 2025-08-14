Barcelona w tarapatach. Lewandowski nie pomoże drużynie

15:26, 14. sierpnia 2025 16:09, 14. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Sport

Barcelona zainauguruje ligowe rozgrywki wyjazdowym meczem z Mallorcą. "Sport" twierdzi, że w sobotę nie wystąpi Robert Lewandowski, który wciąż trenuje indywidualnie.

Robert Lewandowski
fot. rosdemora Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski opuści inaugurację. Problem dla Flicka

Barcelona tego lata sprowadziła dwóch nowych piłkarzy – Joana Garcię oraz Marcusa Rashforda. Teraz władze klubu walczą z czasem, aby zarejestrować wszystkich graczy przed sobotnią inauguracją ligowych rozgrywek. Blaugranę czeka wyjazdowe starcie z Mallorcą, a Hansi Flick najprawdopodobniej nie będzie miał do dyspozycji Roberta Lewandowskiego.

Polski snajper w ostatnich dniach odczuwał dyskomfort w mięśniu uda, dlatego ominął mecz towarzyski z Como. Wygląda na to, że nie zdoła wyzdrowieć na inaugurację sezonu w La Liga. „Sport” twierdzi, że w dalszym ciągu trenuje indywidualnie i opuści spotkanie z Mallorcą.

Lewandowski realizuje konkretny plan, który ma na celu jak najszybciej przygotować go do gry, ale w Barcelonie nikt nie chce podejmować zbędnego ryzyka. Dłuższa absencja Polaka byłaby poważnym problemem, którego zarówno klub, jak i sam zawodnik starają się uniknąć.

Pod nieobecność Lewandowskiego Flick będzie musiał ułożyć ofensywę w eksperymentalny sposób. Niewykluczone, że szansę od pierwszej minuty otrzyma Rashford, który w sparingach był testowany na „dziewiątce”. Inne rozwiązanie to Ferran Torres, który w poprzednim sezonie był głównie zmiennikiem Lewandowskiego.

Agent Lewandowskiego spotkał się z Joanem Laportą, aby omówić temat jego przyszłości w Barcelonie. „Sport” uważa, że umowa Polaka może zostać przedłużona, tak aby rozłożyć jego wynagrodzenie na kilka lat.