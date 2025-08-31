Lewandowski czy Ferran Torres? Na tego piłkarza postawi Flick

FC Barcelona w niedzielę wieczorem zmierzy się na wyjeździe z Rayo Vallecano. Hansi Flick musi wybrać, kto zagra w roli napastnika. O miejsce w składzie walczy Ferran Torres i Robert Lewandowski.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres i Robert Lewandowski

Ferran Torres bliżej wyjściowej jedenastki niż Robert Lewandowski

FC Barcelona przed przerwą reprezentacyjną zagra jeszcze jeden mecz w LaLiga. W ramach 3. kolejki Duma Katalonii uda się na wyjazdowe starcie z Rayo Vallecano. Kibiców zastanawia przede wszystkim kwestia wyjściowej jedenastki, a konkretnie wybór napastnika. Do pełni sił po ostatnim urazie wrócił Robert Lewandowski. Natomiast w dobrej formie na początku sezonu jest Ferran Torres.

Pod nieobecność Lewandowskiego hiszpański napastnik godnie zastąpił 37-latka. W dwóch meczach przyczynił się do zdobycia kompletu punktów, strzelając dwie bramki. Po jednym trafieniu zaliczył w konfrontacji z Realem Mallorca oraz Levante.

Z informacji podanych przez Gabriela Sansa wynika, że na pewno nie zobaczymy obu zawodników w wyjściowym składzie. Hansi Flick postawi tylko na jednego z nich. Choć wybór nie jest łatwy, to bliżej rozpoczęcia meczu od początku jest Ferran Torres.

Podobnego zdania jest także Mundo Deportivo, które w przewidywanych składach na mecz Rayo – Barcelona postawiło na Torresa. Warto dodać, że po raz pierwszy w sezonie 2025/2026 w kadrze meczowej FC Barcelony znalazł się Wojciech Szczęsny. Były reprezentant Polski w sobotę (30 sierpnia) został oficjalnie zarejestrowany w LaLiga.

Po dwóch meczach Barcelona ma komplet sześciu punktów, co daje im 2. miejsce w tabeli. Katalończycy w poprzednich spotkaniach wygrali z Realem Mallorca (3:0) i Levante (3:2).