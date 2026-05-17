Mourinho przemówił ws. Realu Madryt. Wtedy podejmie decyzję

Jose Mourinho jest coraz bliżej powrotu do Realu Madryt. Po wczorajszym meczu Benfiki zdradził, że nie rozmawiał jeszcze z Florentino Perezem. Spotkanie ma odbyć się w najbliższych dniach.

Mourinho podejmie decyzję ws. Realu w przyszłym tygodniu

Jose Mourinho być może po raz ostatni poprowadził Benfikę. W sobotę odbyła się ostatnia kolejka ligi portugalskiej, a Orły pokonały na wyjeździe Estoril (3:1). Jednocześnie legendarny szkoleniowiec zakończył sezon ligowy bez porażki. Mimo to klub zajął 3. miejsce w tabeli.

W przyszłym sezonie Mourinho ma pracować już w innym klubie. Wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerują, że wróci do Realu Madryt. Hiszpańskie media są przekonane, że sprawa jest przesądzona. Co ciekawe, 63-latek wcale tak nie uważa. Oznajmił, że decyzję podejmie dopiero w przyszłym tygodniu. Wtedy po raz pierwszy spotka się z Florentino Perezem, żeby omówić potencjalną współpracę.

– Jest 99% szans, że zostanę w Benfice, ponieważ mam ważny kontrakt, a do tego dostałem ofertę przedłużenia, której jeszcze nie widziałem, ale mój agent powiedział, że to doskonała propozycja. Nie słyszałem niczego od Realu Madryt, ale żaden z nas nie jest naiwny. Toczą się rozmowy między Jorge Mendesem, prezydentem, a zarządem klubu – mówił Jose Mourinho, cytowany przez Madrid Zone.

– Osobiście porozmawiam z Realem Madryt w przyszłym tygodniu i wtedy podejmę decyzję – dodał.

Mourinho pracował już w Realu w latach 2010-2013. Za jego kadencji drużyna sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz superpuchar Hiszpanii. Łącznie prowadził zespół w 178 meczach.