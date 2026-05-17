Jest decyzja ws. Mbappe. Takim składem ma zagrać Real Madryt

Real Madryt zagra w niedzielę na wyjeździe z Sevillą w 37. kolejce La Liga. Podstawowe pytanie brzmi, czy Kylian Mbappe wróci do pierwszego składu. Taką jedenastkę przewiduje dziennik AS.

Real Madryt na pewno zakończy sezon na 2. miejscu w La Liga. Podopieczni Alvaro Arbeloi ani nie spadną niżej, ani nie prześcigną FC Barcelony. Choć w teorii nie mają już o co grać, ostatnie wydarzenia wokół klubu sprawiły, że kibicom należy się mocne zakończenie kampanii. Wobec tego Królewscy są zdeterminowani, aby dać fanom na koniec powody do zadowolenia.

Z tego powodu w nadchodzącym meczu z Sevillą należy spodziewać się jednego z najmocniejszych możliwych zestawień pierwszego składu. Najważniejsze, że do wyjściowej jedenastki wraca Kylian Mbappe, który ostatnio wywołał burzę w hiszpańskich mediach. Asystsować mu w ataku będzie oczywiście Vinicius Junior, a także Brahim Diaz.

Piętro niżej w linii pomocy zagra tercet Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni i Eduardo Camavinga. Za grę w obronie odpowiedzialni będą Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Raul Asencio i Alvaro Carreras, zaś w bramce zagra Thibaut Courtois.

Przewidywany skład Realu Madryt na mecz z Sevillą wg. dziennika AS:

Courtois – Trent, Rudiger, Asencio, Carreras – Bellingham, Tchouameni, Camavinga – Vinicius, Mbappe, Brahim

Mecz Sevilla – Real Madryt odbędzie się w niedzielę (17 maja) o godzinie 19:00. Dodajmy, że gospodarze wciąż walczą o utrzymanie. Po 36. kolejkach mają jedynie 43 punkty. Nad strefą spadkową mają tylko 4 punkty przewagi.