Szokujące szczegóły kontraktu Salaha. Liverpool może sporo zyskać

Mohamed Salah straci miliony euro

Mohamed Salah wkrótce zakończy kolejny etap swojej kariery. 33-latek trafił do Liverpoolu w 2017 roku. Jednocześnie z końcem czerwca przyszłego roku zakończy się jego przygoda z klubem z Anfield Road. Tymczasem interesujące informacje ujawnił „The Sun”.

Źródło podaje, że Salah może nie otrzymać premii w wysokości 23 milionów euro (20 milionów funtów) za podpis, podejmując decyzję o opuszczeniu klubu. „The Sun” przekazał, że w kwietniu minionego roku doszło do przedłużenia kontraktu przez zawodnika. Jednocześnie w porozumieniu została zawarta specjalna klauzula.

Konkretny punkt w kontrakcie dotyczył tego, że Liverpool może zapłacić Salahowi bonus w wysokości 23 milionów euro, ale warunkiem jest to, aby piłkarz grał w szeregach The Reds do końca sezonu 2026/2027. Jednocześnie dzięki odejściu Egipcjanina z klubu, to tak naprawdę Liverpool może zaoszczędzić z tego tytułu ponad 46 milionów euro.

Salah ogłosił odejście z angielskiej ekipy 24 marca. Jak dotąd 33-latek wystąpił w barwach Liverpoolu w 435 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich 255 bramek, zaliczając również 122 asysty.

Drużyna Arne Slota jest obecnie na piątej pozycji w tabeli Premier League. Liverpool jednocześnie rywalizuje nie tylko w lidze angielskiej, ale też w Pucharze Anglii oraz w Lidze Mistrzów. Swoje najbliższe starcie The Reds rozegrają już 4 kwietnia, gdy zmierzą się z Manchesterem City w 1/4 finału krajowego pucharu.