„Lamine Yamal to rozpuszczony dzieciak”. Ostro po ostatnim zachowaniu

11:45, 6. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali

"Lamine Yamal to rozpieszczony dzieciak" - skomentował na platformie X zachowanie gwiazdora FC Barcelony Zbigniew Boniek.

Na zdjęciu: Lamine Yamal

Zbigniew Boniek grzmi ws. Lamine Yamala

Lamine Yamal to bez dwóch zdań jeden z najlepszych obecnie piłkarzy na Starym Kontynencie. Gwiazdor FC Barcelony pokazuje praktycznie w każdym meczu, że jego potencjał możliwości i umiejętności jest olbrzymi, a przecież mowa o zaledwie 18-latku. Niemniej zawsze skrzydłowy wzbudzał pewne kontrowersje, a mianowicie jego zachowanie wielokrotnie było szeroko komentowanie.

Podobnie jest obecnie, bowiem po ostatnim meczu Barcelony z Atletico Madryt wiele mówi się o bardzo niegrzecznym zachowaniu Yamala. Skrzydłowy schodząc z murawy widocznie był niezadowolony z decyzji Hansiego Flicka i nawet nie podał mu dłoni. Od razu zszedł on także do szatni. Wcześniej, co zauważyli dziennikarze z Hiszpanii, niekoniecznie cieszył się on z gola Roberta Lewandowskiego. Takie zachowanie Lamine Yamala skomentował wymownie Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN po włosku napisał: bambini viziati, a więc: rozpieszczony dzieciak.

Lamine Yamal w tym sezonie rozegrał w sumie 41 spotkań, w których zdobył 21 goli oraz zanotował 16 asyst. 18-letni reprezentant Hiszpanii wyceniany jest obecnie przez serwis „Transfermarkt” na 200 milionów euro. Łącznie wystąpił on do tej pory prawie 150 razy w koszulce Dumy Katalonii.

