Alvaro Arbeloa ma przejąć Fulham. Sprowadzi piłkarza Realu Madryt?

Alberto Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Thiago Pitarch może dołączyć do Fulham

Alvaro Arbeloa do niedawna pełnił funkcję trenera Realu Madryt, aczkolwiek jego pobyt na Santiago Bernabeu w roli szkoleniowca nie należał do najbardziej udanych. Władze Królewskich zdecydowały się na zmianę i zatrudniły Jose Mourinho, który przejął stery nad ekipą Los Blancos. Wszystko wskazuje jednak na to, że 43-letni Hiszpan nie pozostanie długo bez pracy, gdyż według medialnych doniesień ma zostać nowym menedżerem Fulham.

Niewykluczone, że były piłkarz Liverpoolu sprowadzi do londyńskiego klubu jednego ze swoich byłych podopiecznych. Jak poinformował dziennik „MARCA”, Arbeloa chciałby zobaczyć Thiago Pitarcha w barwach wspomnianego wyżej Fulham. 18-letni pomocnik może opuścić Real Madryt, ponieważ Mourinho prawdopodobnie nie będzie w stanie zagwarantować mu regularnych występów. W grę ma wchodzić zarówno wypożyczenie, jak i transfer definitywny młodego zawodnika.

W minionej kampanii Pitarch rozegrał 16 spotkań w seniorskiej drużynie Realu Madryt i zanotował 2 asysty. Choć najczęściej pojawiał się na boisku z ławki rezerwowych, to pod wodzą Alvaro Arbeloi potrafił pokazać swój potencjał. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii o marokańskich korzeniach rozpoczynał karierę w Atletico Madryt, następnie szkolił się w akademiach Getafe oraz Leganes, a do La Fabriki trafił w 2023 roku. Zdaniem serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 20 milionów euro.

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