Real Madryt żegna ważnego piłkarza. Rozstanie po dziewięciu latach

20:17, 26. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Real Madryt

Dani Ceballos nie będzie dłużej występował na Santiago Bernabeu. Real Madryt poinformował o rozstaniu z pomocnikiem. Jego kontrakt został przedwcześnie rozwiązany.

Piłkarze Realu Madryt
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fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real żegna Ceballosa. Kontrakt rozwiązany

Real Madryt tego lata postawił na przebudowę kadry. Jose Mourinho domaga się jakościowych transferów, a klub odpowiedział mu, ogłaszając pozyskanie Ibrahimy Konate, Marca Cucurelli oraz Bernardo Silvy. Niebawem oficjalny kontrakt podpisze też Denzel Dumfries, a Królewscy pracują też nad kolejnymi transferami – środkowym pomocnikiem oraz jeszcze jednym stoperem.

Hiszpański gigant chce sprowadzić rozgrywającego z prawdziwego zdarzenia. Ma to być zawodnik z najwyższej półki – na szczycie listy życzeń znajduje się Enzo Fernandez z Chelsea. W obliczu tych planów Realu karierę w innym otoczeniu zdecydował się kontynuować Dani Ceballos. Klub oficjalnie poinformował, że jego kontrakt został przedwcześnie rozwiązany za porozumieniem stron.

„Real Madryt dziękuje Daniemu Ceballosowi za jego zaangażowanie i pracę przez cały ten czas, w którym bronił naszej koszulki, i życzy jemu oraz całej jego rodzinie powodzenia na tym nowym etapie ich życia. Real Madryt jest i zawsze będzie jego domem” – brzmi fragment oficjalnego oświadczenia.

Ceballos może teraz wybrać nowego pracodawcę, a najbliżej mu do Betisu, gdzie w przeszłości już występował. Z Realem żegna się po dziewięciu latach, choć w międzyczasie spędził dwa sezony na wypożyczeniu w Arsenalu. Dla madryckiego klubu rozegrał 215 spotkań, zdobywając w tym czasie dwa mistrzostwa Hiszpanii i trzy Ligi Mistrzów.

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