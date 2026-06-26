Dembele z występem godnym zdobywcy Złotej Piłki. Co za bramki! [WIDEO]

Każdy gol to perełka. Wyśmienity występ Dembele
Reprezentacja Francji wykorzystuje decyzję selekcjonera Norwegów o wystawieniu w piątkowym meczu rezerwowej jedenastki. Na ławce przesiadują między innymi Erling Haaland i Martin Odegaard, którzy mogą podziwiać popisy Trójkolorowych. Strzelanie rozpoczął Ousmane Dembele, przeprowadzając świetną indywidualną akcję. Zabawił się w polu karnym Norwegów, po czym oddał precyzyjny strzał, kompletnie zaskakując bramkarza.
Dla gwiazdora Paris Saint-Germain był to dopiero początek, bowiem w 20. minucie podwyższył prowadzenie Francuzów. Tym razem zdecydował się na bombę z dystansu, dokręcając piłkę po dłuższym słupku bramki strzeżonej przez Egila Selvika. Ponownie bramkarz reprezentacji Norwegii był bezradny, bowiem Dembele do sporej siły dołożył niesamowitą precyzję uderzenia.
Meczem przeciwko Norwegii Dembele dołączył do grona kandydatów walczących o koronę króla strzelców mundialu. Po bramce kontaktowej dla rywali dał swojej drużynie więcej spokoju, trafiając w pierwszej połowie po raz trzeci. W 32. minucie skrzydłowy znów otrzymał piłkę w polu karnym i w bliźniaczy sposób wykończył sytuację, po raz kolejny uderzając tuż przy słupku.