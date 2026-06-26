Dembele z występem godnym zdobywcy Złotej Piłki. Co za bramki! [WIDEO]

21:54, 26. czerwca 2026 22:57, 26. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Ousmane Dembele potwierdza, że wciąż jest jednym z najlepszych piłkarzy świata. Gwiazdor PSG w pierwszej połowie meczu Francji z Norwegią ustrzelił przepięknego hattricka.

Ousmane Dembele
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Każdy gol to perełka. Wyśmienity występ Dembele

Reprezentacja Francji wykorzystuje decyzję selekcjonera Norwegów o wystawieniu w piątkowym meczu rezerwowej jedenastki. Na ławce przesiadują między innymi Erling Haaland i Martin Odegaard, którzy mogą podziwiać popisy Trójkolorowych. Strzelanie rozpoczął Ousmane Dembele, przeprowadzając świetną indywidualną akcję. Zabawił się w polu karnym Norwegów, po czym oddał precyzyjny strzał, kompletnie zaskakując bramkarza.

Dla gwiazdora Paris Saint-Germain był to dopiero początek, bowiem w 20. minucie podwyższył prowadzenie Francuzów. Tym razem zdecydował się na bombę z dystansu, dokręcając piłkę po dłuższym słupku bramki strzeżonej przez Egila Selvika. Ponownie bramkarz reprezentacji Norwegii był bezradny, bowiem Dembele do sporej siły dołożył niesamowitą precyzję uderzenia.

Meczem przeciwko Norwegii Dembele dołączył do grona kandydatów walczących o koronę króla strzelców mundialu. Po bramce kontaktowej dla rywali dał swojej drużynie więcej spokoju, trafiając w pierwszej połowie po raz trzeci. W 32. minucie skrzydłowy znów otrzymał piłkę w polu karnym i w bliźniaczy sposób wykończył sytuację, po raz kolejny uderzając tuż przy słupku.