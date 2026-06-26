Dembele z występem godnym zdobywcy Złotej Piłki. Co za bramki! [WIDEO]

Ousmane Dembele potwierdza, że wciąż jest jednym z najlepszych piłkarzy świata. Gwiazdor PSG w pierwszej połowie meczu Francji z Norwegią ustrzelił przepięknego hattricka.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Każdy gol to perełka. Wyśmienity występ Dembele

Reprezentacja Francji wykorzystuje decyzję selekcjonera Norwegów o wystawieniu w piątkowym meczu rezerwowej jedenastki. Na ławce przesiadują między innymi Erling Haaland i Martin Odegaard, którzy mogą podziwiać popisy Trójkolorowych. Strzelanie rozpoczął Ousmane Dembele, przeprowadzając świetną indywidualną akcję. Zabawił się w polu karnym Norwegów, po czym oddał precyzyjny strzał, kompletnie zaskakując bramkarza.

Francja dominuje Norwegię!



Znakomite podanie Mbappe i jeszcze lepsze trafienie Dembele 😍 pic.twitter.com/aUYkto5hCS — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 26, 2026

Dla gwiazdora Paris Saint-Germain był to dopiero początek, bowiem w 20. minucie podwyższył prowadzenie Francuzów. Tym razem zdecydował się na bombę z dystansu, dokręcając piłkę po dłuższym słupku bramki strzeżonej przez Egila Selvika. Ponownie bramkarz reprezentacji Norwegii był bezradny, bowiem Dembele do sporej siły dołożył niesamowitą precyzję uderzenia.

CO ZA TRAFIENIE 🤩



𝐎𝐮𝐬𝐦𝐚𝐧𝐞 𝐃𝐞𝐦𝐛𝐞𝐥𝐞 się nie zatrzymuje!



🔴📲 Oglądaj Norwegia-Francja ▶ https://t.co/wYafWXHaDY pic.twitter.com/C1mUIxBGmI — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 26, 2026

Meczem przeciwko Norwegii Dembele dołączył do grona kandydatów walczących o koronę króla strzelców mundialu. Po bramce kontaktowej dla rywali dał swojej drużynie więcej spokoju, trafiając w pierwszej połowie po raz trzeci. W 32. minucie skrzydłowy znów otrzymał piłkę w polu karnym i w bliźniaczy sposób wykończył sytuację, po raz kolejny uderzając tuż przy słupku.