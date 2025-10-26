Jerzy Dudek: Tego piłkarza przeniósłbym z Barcelony do Realu [NASZ WYWIAD]

Niedzielne El Clasico tradycyjnie elektryzuje kibiców na całym świecie. Na ten mecz czeka też Jerzy Dudek, który w wywiadzie dla goal.pl ocenił oba zespoły i starał się przewidzieć wynik starcia gigantów.

El Clasico tradycyjnie wzbudza wielkie emocje, nie tylko w Hiszpanii. Kilka dni temu atmosferę podgrzał Lamine Yamal, na którego błysk liczą dziś fani Barcelony. O komentarz do słów gwiazdora Barcy poproszono nawet szkoleniowca Realu.

Natomiast wracając na boisko i szukając plusów u gospodarzy, trzeba odnotować, że ofensywa Realu jest w dobrej formie, a Kylian Mbappe zapowiada, że „Królewscy” staną na wysokości zadania.

Wiele wskazuje na to, że dużo pracy w tym meczu będzie miał Wojciech Szczęsny, który przeciw Realowi grał już sześć razy. Z bardzo różnym skutkiem.

Pierwszy gwizdek arbitra już o 16:15. Na to spotkanie czeka też Jerzy Dudek, jedyny Polak w historii Realu. 60-krotny reprezentant Polski udzielił goal.pl wywiadu, w którym przedstawił swój punkt widzenia na to czego możemy być świadkami tego popołudnia.



Dudek doskonale zna na przykład trenera Realu, bo przecież z Xabim Alonso grał przez lata w Liverpoolu.

Xabi robi dobrą robotę

Piotr Koźmiński, goal.pl: Jak oceniasz Real pod wodzą Xabiego Alonso? Znasz go doskonale. Spodziewałeś się, że jako trener tak wysoko zajdzie?

Jerzy Dudek: Xabi robi dobrą robotę, rozwija siebie, ale i zespoły, w których pracował. Z Leverkusen osiągnął mistrzostwo, gdy nikt tego nie oczekiwał co dużo mówi o jego potencjale jako trenera. Z Realem idzie do przodu. Widać, że wprowadza dyscyplinę i pracuje nad polepszeniem organizacji gry.

Ma dużo gwiazd w ofensywie i jak do tej pory dobrze tym zarządza. Wymaga dużej dyscypliny taktycznej, to widać w grze. Największy problem to cały czas obrona, ale w Realu to zawsze było odczuwalne ze względu na ofensywę.

Barcelona jest mocno osłabiona. Ma kilku kontuzjowanych piłkarzy, a do tego zabraknie Hansiego Flicka na ławce. To chyba czyni Real wyraźnym faworytem?

W takim meczu nie ma faworyta, oba zespoły są w podobnym momencie. Kontuzje zawsze są problemem, ale takie zespoły po to mają szerokie kadry, aby te kłopoty rozwiązywać. Oczywiście, Flick na trybunach jest minusem dla Barcelony. Także to, że Lewy nie zagra, a przecież jego doświadczenie jest bardzo ważne.

Mimo tego Barca ma kim straszyć! Z drugiej strony Mbappe jest w gazie, Guler jest jego najlepszym asystentem. Jeśli Real uniknie błędów w obronie, to może powalczyć o wygraną. Choć wydaje mi się, że szykuje się bramkowy remis. A jeśli tak, to z takiego rezultatu oba zespoły będą zadowolone w tej fazie rozgrywek.

Szczęsny robi swoje

Postawa Szczęsnego?

Wojtek robi swoje. Gdy dostaje szansę gry, to ją wykorzystuje. Ma doświadczenie, a to dużą wartość dla zespołu. W momencie kiedy Flick stawia na niego, potrafi być numerem 1. Ale i dublerem jeśli tego potrzeba. Jest świadomy swojej roli i to się w Barcelonie bardzo podoba.

Robert Lewandowski nie zagra, a co sądzisz o jego przyszłości? Po sezonie kończy mu się kontrakt.

„Lewy” pewnie już ma jakieś opcje na wypadek, gdyby Barcelona nie przedłużyła z nim umowy. Ale jeśli będzie dalej grał dobrze i strzelał gole, to pewnie zostanie. Ma kilka miesięcy , aby ustawić się w dobrej pozycji do negocjacji. Czy to z Barcą, czy z innym klubem.

To klasowy zawodnik, który będzie celem dla Saudyjczyków, ale i dla MLS. Choć ja bym nie wykluczał też próby sprawdzenia siebie nawet w Premier League na zakończenie kariery. To najlepsza liga na świecie i marzenie wszystkich zawodników!

fot. Sipa US / Alamy/ Pedri (na zdjęciu) jest ostatnio w doskonałej formie

A gdybyś mógł przenieść jednego zawodnika z obecnej Barcelony do Realu, to kogo byś wybrał?

Pedriego! To gracz do kreowania, nadaje tempo gry. Kiedyś w Realu to był Modrić czy Kroos, ale teraz takiego zawodnika brakuje. Ok, Guler ma potencjał, ale jest dopiero na początku drogi.

Yamal musi zejść na ziemię

Ostatnio sporo jest szumu wokół Lamine Yamala. A to jego kontrowersyjne wypowiedzi, a to otoczenie z ojcem na czele… To jest jako tako w normie, czy widzisz w tym zagrożenie dla dalszej kariery?

Jest młody, już lekko unosi się nad ziemią. Musi po prostu na tę ziemię z powrotem zejść. Jest przykładem dla milionów młodych ludzi, a jego zachowanie poza boiskiem nie jest modelowe. Niemniej na murawie jest niesamowity i zachwycający!



W czym Real ma przewagę nad Barceloną, a w czym lepsza jest Duma Katalonii?

Oba zespoły mają podobną charakterystykę. Czyli, dobra albo bardzo dobra ofensywa! Gorzej wygląda za to gra w obronie. Na lekki plus dałbym stałe fragmenty Realu. Z drugiej strony Yamal jest momentami nie do zatrzymania. I to będzie klucz: zatrzymać Yamala i utrzymać skuteczność Mbappe.



To jaki wynik padnie?



Stawiam na bramkowy remis. 2:2.