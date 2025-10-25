Barcelona bez kilku gwiazd. Flick podał kadrę na El Clasico

FC Barcelona w nadchodzącym El Clasico będzie musiała poradzić sobie bez kilku gwiazd. Nie zagra m.in. Robert Lewandowski. Oto kadra meczowa na mecz z Realem Madryt.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Kadra FC Barcelona na El Clasico – nie zagra m.in. Lewandowski i Raphinha

FC Barcelona w niedzielę (26 października) powalczy o piąte z rzędu zwycięstwo w El Clasico. Duma Katalonii w poprzednim sezonie wygrała wszystkie cztery klasyki. Co więcej, w dwóch meczach z Realem Madryt stawką było trofeum. Przed zbliżającymi się derbami Blaugrana ma jednak ogromne problemy kadrowe. Ze względu na kontuzje zabraknie kilku kluczowych zawodników.

Wiadomo już, że w El Clasico nie wystąpi na pewno Robert Lewandowski, Raphinha, Joan Garcia, Gavi i Dani Olmo. Biorąc pod uwagę, że każdy z nich to ważny element w składzie, ich nieobecność będzie dużym osłabieniem dla aktualnego mistrza Hiszpanii.

Na dodatek przy linii bocznej zabraknie Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec jest zawieszony za czerwoną kartkę w meczu z Gironą. Barcelona składała odwołania, ale nie przyniosło to skutku. W El Clasico drużynę poprowadzi Marcus Sorg, czyli asystent Flicka.

Kadra FC Barcelony na El Clasico:

Bramkarze: Szczęsny, Kochen, Aller

Obrońcy: Balde, Araujo, Cubarsi, Martin, Kounde, Garcia, Jofre, Espart

Pomocnicy: Pedri, De Jong, Fermin, Casado, Dro, Bernal

Napastnicy: Ferran, Yamal, Rashford, Bardghij, Fernandez

Przed rozpoczęciem spotkania Barcelona zajmuje 2. miejsce w tabeli La Liga z dorobkiem 22 punktów. Real Madryt, który jest liderem rozgrywek po 9. kolejkach, uzbierał jak dotąd o dwa oczka więcej od Katalończyków.