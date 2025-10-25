Szczęsny przeciwko Realowi. To mu się nigdy nie udało z „Królewskimi”

Wojciech Szczęsny zagra w niedzielę w El Clasico, co oznacza jego siódmy występ przeciw "Królewskim". I choć bilans ma pozytywny, to jedno mu się nigdy w tych meczach nie udało.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Do siedmiu razy sztuka?

Kontuzja Joana Garcii sprawiła, że Wojciech Szczęsny dostał (nie)spodziewaną szansę, aby wrócić do bramki Barcelony. Jako że hiszpański golkiper nie jest jeszcze gotowy, to sprawa obsady bramki Dumy Katalonii na niedzielne El Clasico jest jasna – między słupkami gości stanie właśnie Szczęsny.

Kataloński dziennik „Sport” przypomniał z tej okazji historię występów Polaka przeciwko Realowi Madryt. Jak się okazuje, nigdy w tych meczach nie udało mu się zachować czystego konta!

Szczęsny mierzył się z madryckim gigantem sześć razy (w barwach Barcelony, Romy i Juventusu) i w każdym meczu wyciągał piłkę z siatki. Choć warto też zaznaczyć, że bilans zwycięstw ma pozytywny: cztery razy okazywał się od Realu lepszy, a dwa razy musiał uznać wyższość rywala.

Ronaldo nie dał mu szansy

A co do puszczonych goli z Realem to najciekawsza była sytuacja z meczu Juventus – Real, kiedy Szczęsny wszedł na boisko w 90.minucie, zastępując wyrzuconego Buffona. Sekundy później Polaka z rzutu karnego pokonał Cristiano Ronaldo. To właśnie Portugalczyk i Kylian Mbappe strzelili w tych meczach Szczęsnemu najwięcej goli – po trzy.

Real strzelił mu w sumie 11 goli w sześciu meczach. Czy w niedzielę Polakowi uda się po raz pierwszy zachować czyste konto? Będzie o to bardzo ciężko, bo Barcelona jedzie do Madrytu mocno osłabiona. Gdyby jednak ta sztuka się udała, to jak pisze wspomniany „Sport”, „Tek” upiekłby dwie pieczenie na jednym ogniu.

Yamal mocno „podpalił”

Chodzi o to, że w każdym meczu tego sezonu Szczęsny puszczał co najmniej jednego gola. Czyste konto w Madrycie byłoby więc przy okazji pierwszym w sezonie. Ogólnie w barwach Barcelony Polak zagrał 35 spotkań, w których puścił 45 goli, co daje 1,3 bramki na mecz. Z Realem ta średnia wynosi 1,8 gola (w całej karierze Wojtka).

A wracając do samego El Clasico. Atmosfera jest bardzo gorąca, o co „zadbał”między innymi Lamine Yamal. Gwiazdor Barcelony na kilka dni przed meczem udzielił wypowiedzi, która rozwścieczyła wszystkich związanych z madryckim klubem.





