Barcelona chciała wielki talent, ale wtedy wkroczył Mourinho

FC Barcelona była mocno zainteresowana ściągnięciem Daniela Banjaquia. Z informacji dziennika Sport wynika, że na przeszkodzie stanął Jose Mourinho. Portugalczyk nie zgodził się na transfer.

Mourinho popusł plan Barcelonie. Benfica zatrzymała wielki talent

FC Barcelona w ostatnim czasie mocno postawiła na transfery młodych zawodników do zespołów młodzieżowych. W styczniu pozyskali kilku interesujących piłkarzy. Katalończycy nadal rozglądają się za dużymi talentami w kadrach innych drużyn. Jednym z nich jest Daniel Banjaqui, czyli 17-letni prawy obrońca z Portugalii. W tym sezonie kilka razy zagrał w dorosłej ekipie u Jose Mourinho.

Banjaqui to także mistrz świata i mistrz europy do lat 17 z reprezentacją Portugalii. Nic więc dziwnego, że Duma Katalonii mocno się nim interesowała. Transferem młodego zawodnika były zainteresowane również kluby z Premier League.

Z informacji dziennika Sport wynika, że w najbliższym czasie do zmiany klubu na pewno nie dojdzie. Jose Mourinho natychmiastowo interweniował w sprawie zainteresowania prawym obrońcą. Na życzenie trenera Benfica przedłuży kontrakt z piłkarzem aż do 2031 roku. Co więcej, Banjaqui został na stałe włączony do kadry pierwszego zespołu i trenuje pod okiem Mourinho. Należy dodać, że w przyszłości, jeśli ktoś będzie chciał go pozyskać, musi wyłożyć aż 80 milionów euro. Tyle wynosi klauzula odstępnego.

W tym sezonie Banjaqui ma na swoim koncie 27 meczów, jednego gola i trzy asysty. Natomiast tylko 3 spotkania były u Mourinho.