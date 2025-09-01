Flick nie wytrzymał po remisie Barcelony. W szatni zrobiło się gorąco!

FC Barcelona zremisowała 1:1 z Rayo Vallecano i straciła pierwsze punkty w sezonie. Według „Mundo Deportivo” Hansi Flick od razu po spotkaniu przeprowadził ostrą rozmowę z piłkarzami.

Flick analizuje błędy Barcelony po remisie z Rayo Vallecano

FC Barcelona nie zdołała osiągnąć kompletu zwycięstw w lidze przed przerwą reprezentacyjną i podzieliła się punktami z Rayo Vallecano. Remis w Madrycie mógł być dla mistrzów Hiszpanii jeszcze bardziej bolesny, gdyby nie świetna postawa Joana Garcii, który kilkakrotnie ratował drużynę przed stratą kolejnych goli.

Według „Mundo Deportivo” Hansi Flick nie chciał odkładać analizy na później. Już w szatni Estadio de Vallecas zebrał zespół i wskazał najważniejsze błędy, jakie popełnili jego piłkarze w drugiej połowie spotkania.

Szkoleniowiec miał świadomość, że przez następne dziesięć dni będzie musiał radzić sobie bez czternastu zawodników powołanych na mecze reprezentacji. Dlatego zdecydował się od razu podkreślić kwestie techniczne, które wymagają poprawy.

Rozmowa była ostra, ale miała też charakter instruktażowy. Flick zwrócił uwagę na brak intensywności, problemy z wyprowadzaniem piłki spod własnego pola karnego, błędy w defensywie oraz niewystarczającą liczbę sytuacji strzeleckich.

Barcelona wróci do rywalizacji w lidze po przerwie na mecze międzypaństwowe. Pierwszym przeciwnikiem po powrocie będzie Valencia. Spotkanie odbędzie się prawdopodobnie na stadionie Estadi Johan Cruyff, ponieważ powrót na modernizowane Camp Nou wciąż się opóźnia.

