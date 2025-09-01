Tottenham kupuje napastnika PSG. Romano potwierdził transfer

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Tottenham finalizuje transfer Kolo Muaniego z PSG

Tottenham nie zakończył działań na rynku po sprowadzeniu Xaviego Simonsa. Choć wielu ekspertów sądziło, że Daniel Levy zamknie już letnie zakupy, rzeczywistość okazała się inna.

Według Fabrizio Romano londyński klub dopiął wypożyczenie Randala Kolo Muaniego z PSG. Umowa nie zawiera obowiązku wykupu, co daje Spurs możliwość oceny napastnika przed ewentualnym transferem definitywnym. Wkrótce oba kluby powinny oficjalnie potwierdzić finalizację tego ruchu.

Francuz miał naciskać na zmianę otoczenia, ponieważ nie widział się dłużej w projekcie paryskiego giganta. W poprzednim sezonie występował na wypożyczeniu w Juventusie. Przez długi czas mówiło się, że napastnik w obecnej kampanii również wyląduje w stolicy Piemontu. Jednak negocjacje między turyńczykami a paryżanami zakończyły się fiaskiem. To otworzyło drogę do transferu do Tottenhamu.

Nowy nabytek Spurs będzie miał teraz szansę na regularną grę. Dominic Solanke zmaga się z kontuzją i być może czeka go operacja, dlatego Francuz przynajmniej w teorii będzie miał łatwą ścieżkę do podstawowego składu. Wypożyczenie do Tottenhamu może być dla Kolo Muaniego okazją, by wreszcie udowodnić, że potrafi zrobić różnicę na najwyższym poziomie.

