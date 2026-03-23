FC Barcelona bije rekord. Świetny wynik, a będzie jeszcze lepiej

09:48, 23. marca 2026
Mateusz Bednarski
FC Barcelona pokonała Rayo Vallecano 1:0, a według Mundo Deportivo spotkanie przyniosło wyjątkowy wynik frekwencyjny. Na trybunach odnowionego Spotify Camp Nou pojawiło się najwięcej kibiców w tym sezonie.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
Cesar Ortiz Gonzalez/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona ma powody do radości

FC Barcelona odniosła skromne zwycięstwo nad Rayo Vallecano, które zapewniło kolejne trzy punkty w lidze. Mecz zakończył się wynikiem 1:0 i miał duże znaczenie w kontekście walki o czołowe miejsca.

Na stadionie pojawiło się dokładnie 56 812 kibiców, co jest najlepszym wynikiem w obecnych rozgrywkach. Co istotne, spotkanie rozegrano w godzinach popołudniowych, które zazwyczaj nie przyciągają tak dużej liczby fanów. Mimo to frekwencja okazała się imponująca.

Wzrost liczby widzów ma związek z ponownym otwarciem części stadionu. Trybuna Gol Nord została udostępniona kibicom, co zwiększyło pojemność do 62 652 miejsc. Dzięki temu klub może przyjmować większą liczbę fanów niż we wcześniejszych miesiącach.

Poprzednie spotkania również zapowiadały ten trend. Mecze z Sevilla i Newcastle zgromadziły odpowiednio 56 483 oraz 56 662 widzów. Najnowszy wynik przebił jednak oba te osiągnięcia i ustanowił nowy rekord sezonu.

Barcelona ponownie buduje swoją siłę na własnym stadionie. Drużyna odniosła już 15 zwycięstw w La Liga u siebie, co pokazuje jej dominację. Przed zespołem kolejne ważne mecze, które mogą jeszcze poprawić frekwencyjne wyniki. Czekają ją starcia z Atletico, Espanyolem, Celtą, Realem Madryt oraz Realem Betis.

