Edin Terzić faworytem do pracy w klubie La Liga. Ma zastąpić legendę

Edin Terzić od 2024 roku pozostaje bez pracy. Były trener Borussii Dortmund może wrócić do zawodu. Jak podaje Sky Sport Deutschland, szkoleniowiec jest faworytem do przejęcia Athletic Bilbao.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Edin Terzić

Edin Terzić w dotychczasowej karierze prowadził tylko i wyłącznie Borussię Dortmund. Najpierw w latach 2020-2021, a następnie w latach 2022-2024. W tym czasie zdobył Puchar i Superpuchar Niemiec oraz doprowadził zespół do finału Ligi Mistrzów w 2024 roku. Wcześniej zbierał doświadczenie u boku Luciena Favre’a i Slavena Bilicia. Od momentu odejścia z Signal Iduna Park jest bez pracy.

Bezrobocie 43-latka może niebawem dobiec końca. Według najnowszych informacji, jakie przekazał Sky Sport Deutschland, wynika, że jego zatrudnienie rozważa Athletic Bilbao. Ostatnio stało się jasne, że Ernesto Valverde opuści klub po zakończeniu sezonu.

Terzić ma być faworytem obecnego prezydenta klubu z Kraju Basków. Obecnie za Athletic Bilbao odpowiada Jon Uriarte, który rządzi od czerwca 2024 roku. Kadencja prezydencka trwa cztery lata, tak więc jeszcze w tym roku odbędą się wybory.

Athletic Bilbao to bardzo specyficzny klub, ponieważ według ich filozofii w drużynie mogą grać tylko piłkarze z Kraju Basków. Rzadko zatrudniają obcokrajowców w roli trenera. Ostatni taki przypadek miał miejsce w 2018 roku (Eduardo Berizzo) i w latach 2011-2013 (Marcelo Bielsa). Gdyby Edin Terzić został trenerem Basków, byłby drugim niemieckim szkoleniowcem w historii Athletiku. W latach 1992-1994 oraz 2001-2003 za wyniki zespołu odpowiadał legendarny Jupp Heynckes.