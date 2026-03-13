Arbeloa otrzymał dobrą informację. Gwiazda Realu znów trenuje

Eder Militao wrócił do treningów z zespołem i za kilka tygodni ponownie znajdzie się w kadrze meczowej Realu Madryt - donosi Mario Cortegana z portalu The Athletic.

Eder Militao wrócił do treningów z zespołem

Real Madryt zmaga się obecnie z poważnymi problemami kadrowymi. Na liście kontuzjowanych znajdują się między innymi Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Dani Ceballos oraz Rodrygo Goes. W tej fali złych wiadomości pojawił się jednak powód do optymizmu dla Alvaro Arbeloi.

Do pełni sił po urazie naderwania włókna mięśniowego powoli wraca bowiem Eder Militao. Środkowy obrońca nabawił się tej kontuzji na początku grudnia. Jego zbliżający się powrót do gry to znacząca informacja dla ekipy Królewskich, ponieważ Brazylijczyk jest jednym z filarów formacji defensywnej drużyny ze stolicy Hiszpanii.

Jak donosi Mario Cortegana z portalu „The Athletic”, brazylijski stoper wznowił już treningi z zespołem i za kilka tygodni powinien ponownie znaleźć się w kadrze meczowej Realu Madryt.

Fakt, że 28-letni defensor ćwiczy już z piłką na boisku, świadczy o tym, że jego powrót do występów w oficjalnych spotkaniach jest coraz bliżej. To doskonała wiadomość dla kibiców oraz sztabu szkoleniowego wicemistrzów La Ligi, którzy mogą liczyć na wzmocnienie pozycji stopera w kluczowej części sezonu.

Eder Militao, którego często trapią kontuzje, trafił do Realu Madryt w 2019 roku z FC Porto za 50 milionów euro i od tego czasu wyrobił sobie opinię jednego z najlepszych obrońców na Starym Kontynencie. W barwach ekipy Los Blancos zdobył między innymi trzy mistrzostwa Hiszpanii, dwie Ligi Mistrzów oraz jeden Puchar Króla. Ponadto jest filarem defensywy reprezentacji Brazylii, regularnie występując w najważniejszych turniejach międzynarodowych. W obecnym sezonie rozegrał 16 spotkań, zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę.