Busquets podjął decyzję ws. swojej przyszłości. Wszystko jasne

Associated Press / Aalmy Na zdjęciu: Sergio Busquets

Sergio Busquets żegna się z futbolem. Decyzja wkrótce

Sergio Busquets zadebiutował w pierwszym zespole Barcelony we wrześniu 2008 roku. W barwach katalońskiego giganta rozegrał łącznie 722 spotkania, strzelił 18 goli i dołożył 46 asyst. W 2023 roku wybitny defensywny pomocnik zdecydował się na przeprowadzkę do Interu Miami, gdzie wspólnie występuje z Leo Messim i Jordim Albą.

Według hiszpańskiej stacji „COPE”, Busquets podjął już decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery w listopadzie bieżącego roku. Legendarny pomocnik wkrótce ma oficjalnie przekazać informację. W trwającym sezonie Major League Soccer uzbierał siedem asyst w 27 meczach.

Decyzja o zakończeniu kariery wynika zarówno z naturalnego upływu czasu, jak i chęci spędzenia większej ilości czasu z rodziną po latach intensywnej kariery na najwyższym poziomie. Ogłoszenie zakończenia kariery z pewnością wywoła ogromne emocje wśród kibiców Barcelony i fanów hiszpańskiego futbolu na całym świecie, kończąc erę jednej z ikon XXI wieku.

Busquets w reprezentacji Hiszpanii sięgnął po mistrzostwo świata w 2010 roku. Dwa lata później został mistrzem Europy, w turnieju który był rozgrywany w Polsce i w Ukrainie. Z Barceloną zdobył 9-krotnie mistrzostwo La Liga oraz trzykrotnie triumfował w Lidze Mistrzów.